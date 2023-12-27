إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- أصيب، اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، واعتقل شقيقان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات اطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي في اليد والقدم والبطن، نقلوا الى احد المستشفيات في بيت لحم.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت مطبعة في المخيم واستولت على كافة معداتها، وتعود للمواطن بسام فراحين، واعتقلت نجليه ادم ومحمد، واعتدت على نجله الثالث أحمد بالضرب واصابته برضوض.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلي الشهيد معتز زواهرة والاسير عامر ضراغمة، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما .



