الصحة: 45 حالة تسمم جراء تناول الفطر البري السام خلال 3 أيام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول إنه تم تسجيل 45 حالة تسمم جراء تناول الفطر البري خلال الثلاث أيام الماضية وحالتهم الصحية الآن حسنة .



وأضاف الشبول خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن جميع الحالات التي راجعت المستشفيات تلقت العلاج اللازم وغادرت، مشيراً إلى أن حالة واحدة أدخلت إلى مستشفى اليرموك وتعود لمسن يبلغ من العمر 83 عاما ويعاني من ضغط الدم وحالته الآن مستقرة.



ولفت أن حالات التسمم توزعت في مناطق الشمال والوسط منها راجعت مستشفيات إربد في لواء بني كنانة ولواء الكورة وأخرى راجعت في مستشفى البلقاء .



وقال إن أعراض التسمم جراء تناول الفطر السام تظهر على شكل حرارة وقيء وغثيان وآلام في البطن واسهالات ومن الممكن أن تظهر من 6 ساعات إلى 3 أيام كحد أقصى بحسب نوع الفطر السام.



وأكد أنه يصعب التمييز بين الفطر السام وغير السام موضحاً أن حالة التسمم تعتمد على نوعية الفطر والكمية التي يتناولها الإنسان .