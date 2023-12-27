الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال بالكامل عن طواقمنا في غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، انقطاع الاتصال بالكامل عن طواقمها في قطاع غزة، بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت.



كما أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الطوابق العلوية في مقر الجمعية، في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.



وقالت الجمعية، إن المقر يؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين الذين التجؤوا إليه هربا من القصف الإسرائيلي لمنازلهم.



وفي تصريح سابق قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس، إن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف أنه لم تعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع، وأن الاحتلال يستهدف المواطنين في مناطق قال إنها آمنة.



وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تواجه قيودا من الاحتلال أثناء أداء عملها، موضحا أن الهلال الأحمر يعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود.



وأكد أن الاحتلال يعتقل الكوادر الطبية دون وجه حق، ويقتادها إلى وجهات مجهولة.

