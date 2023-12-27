وزارة الصحة بصدد إجراء فحص التسلسل الجيني للمتحور السائد جيه إن 1

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدأكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أنه تم رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية .



وأضاف الشبول خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن وزارة الصحة بصدد إجراء فحص التسلسل الجيني احترازياً في المملكة للمتحور الجديد من فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي أطلقت عليه اسم "جيه إن 1" .



وأشار إلى أن متحور "جيه إن 1" هو متحور جديد وسائد عالمياً بالوقت الحالي، والذي يعتبر أكثر انتشارا وأقل خطورة، داعيا لاتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية .



وبشأن فيروس الأنفلونزا A أكد أنه الأكثر انتشاراً حاليا في الأردن منذ بدء موسم الأمراض التنفسية منذ أيلول الماضي .



وختم " لم يتم تسجيل زيادة في عدد الإصابات بالفيروس المخلوي للأطفال وعدد الإصابات الحالية ضمن المعدلات الطبيعية على عكس العام الماضي في ذات الفترة ".



وكانت منظمة الصحة العالمية وصفت المتحور الجديد بأنه "متحور مثير للاهتمام" والأكثر انتشارا، من فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي أطلقت عليه اسم "جيه إن 1".



وأعلنت المنظمة عن ارتفاع معدل الإصابة بالمتحور الجديد في جميع أنحاء العالم، إذ ارتفع بنسبة 52% بين الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، وقد نصحت المنظمة بأخذ اللقاحات لتفادي الإصابة وتخفيف الأعراض، وطالبت بالعودة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.