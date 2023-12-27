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اتفاقيتين لتوفير مئات فرص العمل للذكور والإناث في المفرق والكرك

12/27/2023 2:13:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العمل اتفاقيتين لإنشاء فرعين إنتاجيين الأول في قضاء منشية بني حسن في محافظ المفرق والفرع الثاني في قرية الجديدة في محافظة الكرك يوفران مئات فرص العمل وخاصة للإناث.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن الاتفاقية الأولى لإنشاء فرع إنتاجي في قضاء منشية بني حسن في محافظة المفرق وقعت مع شركة "حرفة الإبرة لصناعة الألبسة الجاهزة" وبالتعاون والتنسيق مع بلدية المنشية.
وأضاف أن الفرع الإنتاجي من المتوقع أن يوفر نحو 250 فرصة عمل للأردنيات من سكان قضاء المنشية والمناطق المحيطة به، مشيراً إلى أن هذا الفرع سيقام على أرض تعود ملكيتها لبلدية المنشية.


وبخصوص الاتفاقية الثانية لإنشاء الفرع الإنتاجي في قرية الجديدة في محافظة الكرك بين الزيود أن الوزارة وقعتها مع شركة "الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة"، مشيراً إلى أنه سيوفر حوالي 800 فرصة عمل للأردنيين للذكور والإناث من أبناء محافظة الكرك.
وبين الزيود أن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء جهود وزارة العمل لإنشاء فروع إنتاجية بهدف تشغيل الأردنيات والأردنيين في كافة محافظات المملكة وتوفير فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم وبما يساعد على زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديا.

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