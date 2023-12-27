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لـ 9 سنوات .. موظف في مستشفى حكومي يتقاضى 44 ألف دينار دون عمل

12/27/2023 1:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة 2022، عن تقاضي مأمور مقسم أحد المستشفيات الحكومي مبلغ 44,266 دينار منها 40,144 دينار رواتب و 4,123 دينار حوافز خلال فترة الانفكاك عن العمل من تاريخ 2012/1/5 ولغاية تاريخ إيقاف الراتب في 2021/12/31.
وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن المذكور تم نقله من مستشفى التوتنجي إلى البشير بموجب كتاب رسمي بتاريخ 22-11-2011، وقد انفك عن العمل بموقعه بتاريخ 5-1-2012 .
فيما بين كتاب صادر عن إدارة مستشفيات البشير، أن المذكور ليس على كادرها، علما بأنه لم يباشر عمله في أي جهة تابعة لوزارة الصحة من تاريخ الانفكاك .




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