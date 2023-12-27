لـ 9 سنوات .. موظف في مستشفى حكومي يتقاضى 44 ألف دينار دون عمل

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة 2022، عن تقاضي مأمور مقسم أحد المستشفيات الحكومي مبلغ 44,266 دينار منها 40,144 دينار رواتب و 4,123 دينار حوافز خلال فترة الانفكاك عن العمل من تاريخ 2012/1/5 ولغاية تاريخ إيقاف الراتب في 2021/12/31.
وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن المذكور تم نقله من مستشفى التوتنجي إلى البشير بموجب كتاب رسمي بتاريخ 22-11-2011، وقد انفك عن العمل بموقعه بتاريخ 5-1-2012 .
فيما بين كتاب صادر عن إدارة مستشفيات البشير، أن المذكور ليس على كادرها، علما بأنه لم يباشر عمله في أي جهة تابعة لوزارة الصحة من تاريخ الانفكاك .
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