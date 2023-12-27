روسيا تختبر جيلا جديدا من السفن المتعددة الاستخدامات

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت شركة "KMZ" الروسية أنها بدأت باختبار سفن جديدة طورتها لصالح المؤسسات والهيئات الحكومية في البلاد.



وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قال المدير العام للشركة، ميخائيل دانيلينكو:" انتهت شركتنا من تصنيع أول سفينتين في إطار المشروع 3050، وتخضعان حاليا لمرحلة التجارب البحرية".



وأضاف:"هناك حاجة اليوم للسفن التي يمكنها القيام بمهام مختلفة، مثل: مهام تخطيط وتجهيز الممرات المائية، ومهام دراسة الأعماق، ومهام وضع العوامات في المياه الإقليمية التابعة لروسيا، ووفقا لشروط العقود التي وقعناها فإن شركتنا ستصنع 13 سفينة في إطار المشروع 3050 حتى عام 2024.. أول سفينتين انتهينا من تصنيعهما وتخضعان لمرحلة الاختبارات البحرية حاليا، وهناك 4 سفن أخرى أخرى جاهزة بنسبة 75٪، و4 سفن جاهزة بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 60%، ويجر العمل على تجهيز سفن أخرى".

وأشار دانيلينكو إلى أن شركته جهّزت جميع هياكل السفن المذكورة وزودتها بالرافعات والمراسي ومعدات التوجيه والنوافذ والأبواب المقاومة للماء، وأن طول كل سفينة من السفن الجديدة يبلغ 27.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعاد 75 طنا.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة "KMZ" تعمل اليوم على تطوير العديد من السفن والقوارب لصالح وزارة الدفاع الروسية، بما فيها قوارب مسيّرة مخصصة لمهام الاستطلاع ومراقبة السواحل.

روسيا اليوم