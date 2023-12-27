Wednesday, 27 December 2023 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تختبر جيلا جديدا من السفن المتعددة الاستخدامات

12/27/2023 1:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "KMZ" الروسية أنها بدأت باختبار سفن جديدة طورتها لصالح المؤسسات والهيئات الحكومية في البلاد.


وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية قال المدير العام للشركة، ميخائيل دانيلينكو:" انتهت شركتنا من تصنيع أول سفينتين في إطار المشروع 3050، وتخضعان حاليا لمرحلة التجارب البحرية".


وأضاف:"هناك حاجة اليوم للسفن التي يمكنها القيام بمهام مختلفة، مثل: مهام تخطيط وتجهيز الممرات المائية، ومهام دراسة الأعماق، ومهام وضع العوامات في المياه الإقليمية التابعة لروسيا، ووفقا لشروط العقود التي وقعناها فإن شركتنا ستصنع 13 سفينة في إطار المشروع 3050 حتى عام 2024.. أول سفينتين انتهينا من تصنيعهما وتخضعان لمرحلة الاختبارات البحرية حاليا، وهناك 4 سفن أخرى أخرى جاهزة بنسبة 75٪، و4 سفن جاهزة بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 60%، ويجر العمل على تجهيز سفن أخرى".
وأشار دانيلينكو إلى أن شركته جهّزت جميع هياكل السفن المذكورة وزودتها بالرافعات والمراسي ومعدات التوجيه والنوافذ والأبواب المقاومة للماء، وأن طول كل سفينة من السفن الجديدة يبلغ 27.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعاد 75 طنا.


وتجدر الإشارة إلى أن شركة "KMZ" تعمل اليوم على تطوير العديد من السفن والقوارب لصالح وزارة الدفاع الروسية، بما فيها قوارب مسيّرة مخصصة لمهام الاستطلاع ومراقبة السواحل.
روسيا اليوم

MENAFN27122023000208011052ID1107660236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث