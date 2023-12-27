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5 اصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة

12/27/2023 1:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مندوب الدوريات الخارجية صباح اليوم الأربعاء أن حركة المرور تسير بشكل اعتيادي ونشط دون وجود عوائق تذكر على جميع الطرق الخارجية.
ونوه مندوب الدوريات الخارجية في التقرير المروري إلى بداية تساقط خفيف للأمطار، تحديدًا في منطقة محطة الأشقف الأمنية باتجاه رويشد، محذرًا السائقين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وأشار المندوب إلى أنه تم التعامل مع ثلاث حوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها خمس إصابات.
وفي هذا السياق، تم التعامل في الساعة الثانية والنصف من يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة خصوصية اصطدمت بعامود، وأسفر الحادث عن اصابتين تم نقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي.
كما تم التعامل في الساعة الرابعة من يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة على طريق وادي عربة باتجاه عمان، نتج عنه ثلاث إصابات تم نقلهم إلى المستشفى.
وأضاف المندوب أنه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب لمركبة شحن على نزول العدسية، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات.
ونوهت الدوريات الخارجية جميع السائقين الى ضرورة القيادة بحذر تزامناً مع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي




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