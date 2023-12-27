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تقرير المحاسبة: الجامعة الهاشمية قبلت طلبة طب معدلاتهم أقل من الحدود الدنيا

12/27/2023 1:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق ملف قبول الطلبة في كلية الطب بالجامعة الهاشمية تبين أنها تجاوزت أعداد الطلبة الأردنيين المسجلين في البرنامج الموازي لتخصص الطب البشري النسبة المحددة في البند (رابعا /ط) من السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية المرحلة البكالوريوس للأعوام الدراسية (2021/2020)،(2022/2021) حيث بلغت النسبة (114%) ، (53%) من عدد الطلبة المسجلين على البرنامج العادي للتخصص بدلا من (30%).


وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن تم قبول عدد من الطلبة على البرنامج الموازي تخصص دكتور في الطب من قبل رئيس الجامعة ممن حصلوا على معدلات في الثانوية العامة تقل عن الحدود الدنيا لمعدلات القبول في البرنامج الموازي للعام الدراسي (2021/2020) وهو (95.7%) خلافاً لقرار مجلس العمداء رقم (2020/42/903).





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