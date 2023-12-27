تقديرات إسرائيلية.. 18 مليار دولار تكلفة الحرب على غزة حتى الآن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مع قرب انتهاء الشهر الثالث للحرب على قطاع غزة، لجأ الجيش الإسرائيلي إلى سياسة "التوفير والاقتصاد" بالذخيرة وعدم الإفراط باستخدام السلاح حفاظا على احتياط العتاد العسكري بالمستودعات، تحسبا لأي طارئ وخشية من مواجهة شاملة مع حزب الله على الحدود مع لبنان.



وبحسب تقديرات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن تكلفة الحرب على غزة بلغت حتى الآن 65 مليار شيكل (18 مليار دولار)، ويعادل هذا المبلغ الضخم ميزانية الدفاع الإسرائيلية السنوية بأكملها، باستثناء أموال المساعدات الأميركية.



يأتي هذا "الاقتصاد" في الأسلحة والذخيرة وسط تعقّد العملية البرية بالقطاع، والخسائر الفادحة التي تكبدها المقاومة الفلسطينية يوميا للجيش الإسرائيلي بالعتاد والقوى البشرية.



كما يأتي في وقت أجمعت فيه التحليلات العسكرية والسياسية على الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، وقالت إن تقويض حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وترسانتها العسكرية يحتاج لوقت طويل من القتال.



أهداف غير واقعية



وقدّرت تحليلات عسكرية أن حسم المعركة في غزة يتعلق بحجم تسليح الجيش الإسرائيلي الذي يقلص و"يقتصد" في استخدام الأسلحة والذخيرة حفاظا على مخزون الطوارئ بالمستودعات، في حين رأت تحليلات سياسية أنه تمت إدارة سير الحرب بموجب أهداف معلنة لا تتماشى مع الوقائع على الأرض والميدان.



وتأتي سياسية الجيش الإسرائيلي، رغم الدعم العسكري الأميركي غير المسبوق، فمنذ معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والعدوان على غزة، أرسلت واشنطن إلى تل أبيب 230 طائرة شحن و30 سفينة محملة بالذخيرة والأسلحة والقذائف المدفعية والمركبات المدرعة والمعدات القتالية الأساسية للمقاتلين بما فيها السترات الخزفية.



وحفاظا على الاحتياط بمخزون الأسلحة والذخيرة، عمدت الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية -في بعض الحالات- على تبكير تفعيل عقود طويلة الأمد لأسلحة ومعدات عسكرية كانت على الرفوف، أو وُجدت في مخازن الطوارئ الأميركية.



وفي قراءة لهذه السياسة، كتب مراسل الشؤون العسكرية والأمن في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع، مقالا بعنوان "يحفظون جانبا للحرب في الشمال: هكذا يعمل اقتصاد السلاح في الجيش الإسرائيلي".



واستعرض المراسل العسكري معاني ودلالات هذه السياسة، قائلا إن "العدد الكبير من الضحايا والإصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة يثير نقاشا مستفيضا حول نطاق وقوة الأسلحة المستخدمة التي يُفترض أن تسهل عملية التوغل البري بالمناطق المزدحمة والخطرة".



خشية وإفراط



ورجح أن جيش الاحتلال استخدم خلال الحرب كميات كبيرة وغير مسبوقة من الذخيرة والسلاح التي كانت بالمخزون والمستودعات، وعليه "يقتصد" باستعمال سواء الجوية أو المدفعية منها حفاظا على المخزون وخشية من سيناريو تطور التصعيد مع حزب الله إلى مواجهة شاملة.



ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لن يكون هناك أي توفير في استخدام الذخيرة على النحو الذي يُعرّض الجنود للخطر، في وقت يزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا أنه لا توجد ضغوط من الولايات المتحدة، التي توفر جزءا كبيرا من الأسلحة.



لكن، يقول المراسل العسكري "الحقيقة هي أن الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخيرة علما أنه في بداية الحرب تم الإفراط في ذلك".



ونقل المراسل العسكري عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن "الجيش عبأ مستودعات الأسلحة مجددا، بل أكثر من ذلك، من أجل البقاء على أتم الاستعداد والجاهزية لاحتمال حرب شاملة مع حزب الله".

وبحسب المسؤول الأمني، فإن جيش الاحتلال وخلال الحرب على غزة، لم يستخدم الذخيرة المخصصة للهجوم والدفاع الجوي إذا نشبت حرب على الجبهة الشمالية، لافتا إلى أن "استخدام الجيش المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية في الشهر الأول للحرب، يعود إلى تقدير منقوص بقدرات العدو على المقاومة".



في المقابل، أكد المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" طال ليف رام، أن الجيش الإسرائيلي يعتمد منذ عدة أيام سياسة "الاقتصاد" باستعمال السلاح والذخيرة بالحرب على غزة، لافتا إلى أن هذه السياسة ستُناقش قريبا في "كابينت" الحرب.

ادعاءات



في الأيام الأخيرة، ترددت ادعاءات من مختلف الأطراف في المستوى السياسي وحتى الشعبي، يقول المحلل العسكري إن "سلاح الجو يمتنع حاليا عن العمل بكامل طاقته في قطاع غزة لاعتبارات سياسية، وإن النشاط المكثف يكون فقط قبل الدخول البري لمقاتلي الجيش إلى منطقة جديدة في القطاع".



هذه التقديرات أكدها اللواء إليعازر توليدانو، مشددا على أن الطيران الإسرائيلي يهاجم بشكل أقل في غزة، وأوضح أن "أسباب ذلك عملياتية بالكامل، وأنه "لا يوجد حد لاستخدام القوة".



وقال توليدانو للوزراء خلال جلسة الحكومة الأسبوعية "لا يوجد جيش في العالم لا نهاية له، لكن الاعتبار الذي يوجهنا عملياتي، فهذه حرب ستستمر لفترة طويلة، وسيتعين علينا إدارة اقتصاد الأسلحة، لكن الهدف هو القضاء على حماس في النهاية"، وفق تعبيره.

والمعضلة التي تواجه إسرائيل الآن، يقول المحلل العسكري ليف رام "ليست ما إذا كان ينبغي تفعيل القوات الجوية، بل ما إذا كان من الصواب الاستمرار بالتوغل والوصول فعليا إلى كل منزل وكل موقع بالقطاع، بظل حرب العصابات الصعبة التي تتطور هناك".



ويضيف رام "لقد أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 30 ألف قذيفة وقنبلة على القطاع، وهو عدد ضخم بكل المقاييس. إن إدارة اقتصاد التسلح جزء لا يتجزأ من أي حرب، وربما يكون هذا صحيحا بشكل خاص في حرب طويلة مثل التي تخوضها إسرائيل الآن في غزة، وربما في الشمال أيضا".



وخلُص للقول إن "المؤسسة الأمنية تحرص على تأكيد أن الاعتبارات العملياتية في الوضع الحالي للحرب معقدة للغاية، كما يستخلص الجيش الإسرائيلي استنتاجات من الجولات القتالية السابقة في القطاع بأن استخدام القوة الجوية المفرطة لن تحقق النتائج المرجوة ضد أنفاق حماس".

الجزيرة