3 جرحى برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة في بيت لحم
التاريخ
12/27/2023 1:10:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصيب 3 فلسطينيين بجروح جراء إطلاق نار من قبل الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مخيم الدهيشة ببيت لحم
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.
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