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الطقس اليوم في مملكة البحرين

12/27/2023 1:03:34 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- معتدلاً مع بعض السحب.


الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً.


ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.


درجة الحرارة العظمى 24 م والصغرى 17 م .. الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 35%.


أعلى مد في الساعة 6:20 مساء وفي 5:55 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 12:25 مساء وفي 11:55 صباحاً.


شروق الشمس في تمام الساعة 6:23 صباحاً والغروب عن الساعة 4:53 مساء.


بزوغ القمر في الساعة 5:09 مساء والأفول في الساعة 6:46 صباحاً.

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