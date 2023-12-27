الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- معتدلاً مع بعض السحب.





الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً.





ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.





درجة الحرارة العظمى 24 م والصغرى 17 م .. الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 35%.





أعلى مد في الساعة 6:20 مساء وفي 5:55 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 12:25 مساء وفي 11:55 صباحاً.





شروق الشمس في تمام الساعة 6:23 صباحاً والغروب عن الساعة 4:53 مساء.





بزوغ القمر في الساعة 5:09 مساء والأفول في الساعة 6:46 صباحاً.