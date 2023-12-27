الطقس اليوم في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- معتدلاً مع بعض السحب.
الرياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً.
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 24 م والصغرى 17 م .. الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 35%.
أعلى مد في الساعة 6:20 مساء وفي 5:55 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 12:25 مساء وفي 11:55 صباحاً.
شروق الشمس في تمام الساعة 6:23 صباحاً والغروب عن الساعة 4:53 مساء.
بزوغ القمر في الساعة 5:09 مساء والأفول في الساعة 6:46 صباحاً.
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