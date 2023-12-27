الإمارات وجهة عالمية لهجرة الأعمال والأثرياء

كشفت نتائج أحدث استطلاع بعنوان "اتجاهات الهجرة العالمية 2023"، الذي أجرته شركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» عن أن الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين المحتملين، سواء كانوا يسعون للأعمال التجارية أو لأسباب عائلية، كما أنها من الوجهات الرئيسية المفضلة للأفراد ذوي الثروات الشخصية الفائقة.

ولفتت «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» إلى الفرص التي تقدمها الإمارات، وخاصة دبي، ، التي تبرز كمركز عالمي للأعمال، ذلك أنها توفر موقعًا استراتيجيًا، وبنية تحتية من الدرجة الأولى، وبيئة خالية من الضرائب، وتأشيرات إقامة طويلة الأمد وبرامج ميسرة لحصول على الجنسية.

وظهرت الولايات المتحدة كوجهة مفضلة للأفراد من مختلف أنحاء العالم الذين يسعون للهجرة بهدف الحصول على جواز سفر ثانٍ لضمان السفر بسهولة، سواء للأعمال التجارية أو تعليم الأطفال. وتأتي كندا والمملكة المتحدة في المركزين الثاني والثالث، على التوالي. يعكس التقرير نتائج أحدث استطلاع بعنوان "اتجاهات الهجرة العالمية ٢٠٢٣"، الذي أجرته شركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة».

الخيارات الأولى

وأبرز الاستطلاع أن الولايات المتحدة ما زالت الوجهة الرئيسية للمهاجرين المحتملين، سواء كانوا يسعون للأعمال التجارية أو لأسباب عائلية، بالإضافة إلى وجهات أخرى مرغوبة مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وروسيا، وجنوب أفريقيا.

وتُعتبر الولايات المتحدة، المعروفة بفرصها الاقتصادية وتنوعها الثقافي والتميز في قطاع التعليم والمستوى المعيشي الرفيع والبيئة الابتكارية ومساراتها المتنوعة للحصول على الجنسية، جاذبة للأفراد الذين يسعون إلى فرص مستقبلية أفضل.

وأجرت «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة»، وهي شركة متخصصة في خدمات الهجرة، ومقرها في دبي، استطلاعًا شمل أكثر من 25,000 مشارك من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العملاء الحاليين والسابقين في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وكندا، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة في مجال الهجرة. وقد استهدفت الشركة من اجراء هذا الاستطلاع المساهمة في فهم التطورات العالمية في مجال الهجرة بشكل شامل.

أين يهاجر أكبر عدد من الجنسيات؟

ركز الاستطلاع على الدول التي تعد مصادر رئيسية لخروج المهاجرينن، حيث أظهرت نتائجه أن الهند، المكسيك، روسيا، الصين، سوريا، بنجلاديش، باكستان، وأوكرانيا من أبرز هذه المصادر.



وتضمنت أهداف الاستطلاع أيضاً الفهم المتعمق لأحدث دوافع المهاجرين الذين يخططون للحصول على جنسية ثانية. تظهر «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» كزعيم عالمي في صناعة الجنسية بالاستثمار ((CBI من خلال تسليط الضوء على أماني، وأهداف، ومخاوف الذين يسعون للهجرة والحصول على جنسية ثانية.

ولفت شاه روخ زوهيب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» إلى الاتجاه المتزايد بين الشركات الناشئة لتأسيس تواجد في أقوى اقتصادات العالم، مثل الإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا. وشدد على الدوافع الرئيسية مثل عائد الاستثمار العالي، والتوسع، والتنويع، ونمط حياة بديل، مع الاعتراف بالتحديات التي يواجهها الوافدون الجدد في فهم القوانين المحلية، واللوائح، وإجراءات إعداد الأعمال التجارية، وأنظمة الضرائب، وثقافات العمل.

وقال: "يتمثل أحد أكثر الاتجاهات إثارة للاهتمام خلال السنوات الأخيرة في زيادة الهجرة التجارية من الشرق الأوسط إلى أوروبا وشمال أمريكا، والعكس صحيح. وقد باتت هذه المناطق، على الرغم من بُعدها جغرافيًا، جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين والمحترفين الذين يبحثون عن فرص جديدة واستقرار ونمو".

أين يهاجر الأثرياء؟

كشف الاستطلاع عن تفضيل الأفراد ذوي الثروات الشخصية الفائقة (HNWIs) للولايات المتحدة، كندا، سويسرا، البرتغال، اليونان، الإمارات، أستراليا، نيوزيلندا، وسنغافورة كأفضل البلدان لمنازلهم الثانية والاستثمار.

وتؤكد «ايس لاكجوري لخدمات الهجرة» على الفرص التي تقدمها الإمارات، المملكة المتحدة، وكندا، والتي تمثل الشرق الأوسط، وأوروبا، وشمال أمريكا على التوالي. وتبرز الإمارات، وخاصة دبي، كمركز عالمي للأعمال، ذلك أنها توفر موقعًا استراتيجيًا، وبنية تحتية من الدرجة الأولى، وبيئة خالية من الضرائب، وتأشيرات إقامة طويلة الأمد وبرامج ميسرة لحصول على الجنسية.

تُعرف المملكة المتحدة بشهرتها في مجال الابتكار والبحث والتطوير، وتجذب المواهب العالمية بفضل ثقافتها الريادية وجامعاتها العالمية وتاريخها الغني. كما تفتح برامج تأشيرة الهجرة للأعمال التجارية أبوابًا إضافية للراغبين في المضي قدمًا في اجراءات الهجرة، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا.

تحتل كندا مرتبة متقدمة في الهجرة للأعمال التجارية وترحب بالوافدين الجدد من خلال برنامج تأشيرة البدء بالعمل، الذي يتيح لرواد الأعمال ذوي الأفكار التجارية المبتكرة مسارًا سريعًا للإقامة الدائمة. تُسهم القوة العاملة المتنوعة وسياسات الهجرة الترحيبية وجودة الحياة في تعزيز مكانة كندا كوجهة مفضلة للعائلات الساعية إلى مستقبل أفضل.

اختتم زوهيب: "تعكس الفرصة الهائلة للهجرة التجارية بين الإمارات، والمملكة المتحدة، وكندا الطابع العالمي للاقتصاد اليوم. وتوفر هذه الفرصة مزايا فريدة لرجال الأعمال والمستثمرين والمحترفين الساعين إلى الهجرة في مناطق شمال أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، من خلال تعزيز التعاون والاستفادة من قواها المتباينة، ويمكن لهذه الدول أن تستمر في جذب واحتفاظ بالمواهب، مما يعزز النمو الاقتصادي والابتكار على نطاق عالمي".

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