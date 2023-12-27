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Mosco, Russia – (ARAB NEWSWIRE)أصدرت مجموعة أوتيكو (OTEKO) تقريرها للربع الثالث من عام ٢٠٢٣ حول حالة البيئة البحرية في محيط ميناء تامان. تم تقديم النتائج في شكل تقرير شامل يوضح حصيلة العمل الذي أجرته المختبرات المستقلة لأخذ العينات للمشاركة في مراقبة حالة مياه البحر والترسيب.
كشفت مجموعة أوتيكو (OTEKO) عن التقرير الكامل عن حالة البيئات البحرية والسطحية في المناطق المحيطة بميناء تامان على أساس عينات تم جمعها من ٣١ نقطة مراقبة تقيس المؤشرات الكيميائية الرئيسية وغيرها من المؤشرات. كشفت النتائج أنه لم يتم تجاوز أي عيارات أو أي قيمة قصوى غير مسموح بها، مما يشير إلى أن شركة أوتيكو (OTEKO) قد التزمت بمتطلباتها الصارمة فيما يتعلق بمعايير السلامة البيئية وتنفيذها في مناطق حيوية مثل مرسى ميناء تامان ومواقع نقل البتروكيماويات.
تم تحليل إجمالي ١٩٧ عينة كجزء من جهود المراقبة التي قامت بها أوتيكو (OTEKO) للتأكد من أن المحطة السائبة لا تضر بالبيئة عامتا وبيئة شبه جزيرة تامان خاصتا . ومن بين المؤشرات الرئيسية التي تم أخذها في عين الاعتبار تركيزات المنتجات البتروكيماوية وأكاسيد الحديد والنترات بالإضافة إلى الجزيئات العالقة التي تعد نتيجة ثانوية لعمليات التكرير والنقل السائب. ومن الناحية الإيجابية، وجد أن تركيزات الأكسجين المذاب تتجاوز القيم الموصى بها بعامل اثنين، مما يساهم في تنمية الحيوانات والنباتات المحلية، فضلاً عن رفاهية وصحة سكان القرى المحيطة.
تلتزم أوتيكو (OTEKO) بمعايير صارمة فيما يتعلق بحماية البيئة وتجري أنشطة المراقبة وأخذ العينات على أساس روتيني. يدافع ميشيل ليتفاك شخصيًا عن مثل هذه الممارسات وهو مؤيد قوي للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ميشيل ليتفاك الملياردير ، يدعم أيضًا جذب المختبرات المستقلة لضمان التقييم الموضوعي.
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