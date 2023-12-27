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«الخليج للملاحة» تستحوذ على «بوليمار البحرية» بالكامل

12/27/2023 12:25:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن استحواذها على 40% من حصة شركة بوليمار التركية القابضة في شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية المتخصصة في مجال أعمال الوكالات البحرية وخدمات السفن، وبذلك فإن الخليج للملاحة استحوذت على الخليج بوليمار البحرية بالكامل لتزيد حصتها من 60% الى 100%. ويهدف هذا الاستحواذ الى زيادة الايرادات من خلال التوسع في نطاق أعمال الوكالات البحرية تماشيا مع استراتيحية الشركة للسنوات المقبلة والتركيز على تقديم محفظة حلول لوجستية متكاملة.

وتأسست شركة الخليج للملاحة بوليمار البحرية عام 2017، كنتاج لتحالف كل من الخليج للملاحة القابضة وشركة بوليمار التركية القابضة، حيث أصبحت إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج للملاحة القابضة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي ولها مكاتب فرعية في كل من خورفكان والفجيرة. وتمثل الشركة محطة توقف شاملة تخدم جميع الموانئ والمحطات التجارية في دولة الإمارات، وتقدم خدماتها لجميع أنواع السفن والبضائع.

وخلال الستة أعوام الماضية، استطاعت الشركة ان توسع نطاق أعمالها لتصبح قادرة على خدمة سفن عملائها في معظم الموانئ التجارية المهمة وعلى مدار الساعة بالإضافة إلى موانئ دولة الإمارات وتشمل هذه الأعمال جميع خدمات الوكالات البحرية وخدمات السفن والمنتجات البحرية. بالإضافة الى ذلك تقوم الشركة بادارة أسطول الوكالة البحرية التابع لشركة الخليج للملاحة القابضة والمتكون مـن أربعة سفن للدعم البحري ونقل الطواقم البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن تقديمها لعرض رسمي للاستحواذ على كامل حصص شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المدرجة في بورصة «ناسداك – نيويورك».
وفي هذا الصدد أكدت الشركة أن النقاشات ما زالت جارية بين الطرفين، وأن العمل جار على قدم وساق مع المستشارين الماليين والقانونيين للانتهاء من تقييم الصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. حيث إن الشركة قامت بتقديم مقترح بخصوص هيكلة الاستحواذ الى هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيتم إبلاغ السوق بأي مستجدات بخصوص هذا الشأن في الوقت المناسب.

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