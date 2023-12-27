العثور على النجم الكوري الشهير لي سون -كيون ميتاً

قال مسؤول بالدفاع المدني في العاصمة الكورية الجنوبية سول إن السلطات عثرت على الممثل لي سون-كيون، أحد أبطال فيلم باراسايت "طفيلي" الحائز على أربع جوائز أوسكار، ميتا اليوم الأربعاء بعد بلاغ عن اختفائه.

وخضع لي (48 عاما)، الذي لعب دور رب أسرة ثرية في الفيلم، لتحقيق حول اتهامات بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني وسط حملة حكومية استجوبته فيها الشرطة ثلاث مرات. واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة في مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الممثل قال خلال التحقيق إنه تعرض للخداع لتعاطي المخدرات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه.

وقال مسؤول الدفاع المدني لرويترز، شريطة عدم نشر هويته نظرا لحساسية القضية، إن السلطات عثرت على لي أثناء عملية بحث بعد بلاغ عن اختفائه.

وفي وقت سابق، ذكرت يونهاب نقلا عن الشرطة إنه تم العثور على لي في سيارة في حديقة في سول، بعد أن أبلغ مدير أعماله الشرطة أن الممثل غادر المنزل تاركا رسالة انتحار على ما يبدو.

ولم يرد مسؤولون في الشرطة على الفور على مكالمات هاتفية من رويترز للحصول على تعليق.

ولم ترد الوكالة التي تدير أعمال لي على المكالمات أيضا.

ويمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين المخدرات الصارمة في كوريا الجنوبية إلى السجن لمدة ستة أشهر أو لمدة تصل إلى 14 عاما لمرتكبي الجرائم المتكررة والتجار.

وفاز فيلم باراسايت الذي أنتج عام 2019 واخرجه بونج جون-هو بأربع جوائز أوسكار في فبراير شباط 2020 في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي.

وقد حصل على 6 ترشيحات لجوائز الأوسكار.