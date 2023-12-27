ستة شهداء بعد قصف طائرة مسيرة لشبان في مخيم نور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN / استشهد 6 شبان فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة اسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم.
وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من اعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى.
والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد
عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما)،
فيما اصيب شاب (24 عاما) بجروح خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.
وقال الهلال الأحمر: إنه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم ليرتفع عدد الاصابات الى اربعة.
وقال نقيب الاطباء في طولكرم رضوان بليبلة، إن جنديا من جيش الاحتلال قام بطعن أحد المصابين داخل مركبة الإسعاف، لافتا إلى إصابات أخرى تم التعدي عليها بالضرب بأعقاب البنادق
والركلات
واللكمات والتهديد بقتلهم من قبل الجنود، وعدم السماح لهم بالوصول للمستشفى.
في السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال بالقذائف منزلا مهجورا في منطقة اسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق طولكرم والمقابل لمخيم نور شمس، في الوقت الذي أطلقت الأعيرة النارية بشكل كثيف على مركبة كانت متوقفة بالقرب من المنزل.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اوقفت مركبة إسعاف "الشفاء" التي قدمت الى المكان لتفقد إن كان هناك اصابات، وأجبرت ضابط الاسعاف على دخول المنزل لتفتيشه قبل الافراج عنه.
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.
وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها العسكرية للمدينة من محورها الغربي، مرورا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه.
واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر، واجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها بعد اخضاع اصحابها للاستجواب.
واعتلت قوات الاحتلال اسطح البنايات العالية داخل المخيم ومحيطه وحولتها الى نقاط مراقبة، فيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسية للمخيم وساحته وحارة المنشية، تخلله هدم لبعض جدران المنشآت والساحات والممتلكات العامة والخاصة.
وعمد الاحتلال الى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات في المنطقة.
ونعت
حركة فتح - إقليم طولكرم،
شهداء مخيم نور شمس الذين ارتقوا في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال، وأعلن أمين سر
فتح اياد الجراد أن اليوم الأربعاء هو يوم اضراب شامل في محافظة طولكرم يشمل جميع مناحي الحياة حدادا على أرواح الشهداء.
يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.
MENAFN27122023000205011050ID1107660139