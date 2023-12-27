ستة شهداء بعد قصف طائرة مسيرة لشبان في مخيم نور شمس

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم /PNN / استشهد 6 شبان فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة اسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من اعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى.

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد

عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما)،

فيما اصيب شاب (24 عاما) بجروح خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.

وقال الهلال الأحمر: إنه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم ليرتفع عدد الاصابات الى اربعة.

وقال نقيب الاطباء في طولكرم رضوان بليبلة، إن جنديا من جيش الاحتلال قام بطعن أحد المصابين داخل مركبة الإسعاف، لافتا إلى إصابات أخرى تم التعدي عليها بالضرب بأعقاب البنادق

والركلات

واللكمات والتهديد بقتلهم من قبل الجنود، وعدم السماح لهم بالوصول للمستشفى.

في السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال بالقذائف منزلا مهجورا في منطقة اسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق طولكرم والمقابل لمخيم نور شمس، في الوقت الذي أطلقت الأعيرة النارية بشكل كثيف على مركبة كانت متوقفة بالقرب من المنزل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اوقفت مركبة إسعاف "الشفاء" التي قدمت الى المكان لتفقد إن كان هناك اصابات، وأجبرت ضابط الاسعاف على دخول المنزل لتفتيشه قبل الافراج عنه.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال بآلياتها وجرافاتها العسكرية للمدينة من محورها الغربي، مرورا بشارع خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وشارع مجمع الكراجات القديم، وجابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر، واجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها بعد اخضاع اصحابها للاستجواب.

واعتلت قوات الاحتلال اسطح البنايات العالية داخل المخيم ومحيطه وحولتها الى نقاط مراقبة، فيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسية للمخيم وساحته وحارة المنشية، تخلله هدم لبعض جدران المنشآت والساحات والممتلكات العامة والخاصة.

وعمد الاحتلال الى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سمعت فيه اصوات انفجارات في المنطقة.



ونعت

حركة فتح - إقليم طولكرم،

شهداء مخيم نور شمس الذين ارتقوا في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال، وأعلن أمين سر

فتح اياد الجراد أن اليوم الأربعاء هو يوم اضراب شامل في محافظة طولكرم يشمل جميع مناحي الحياة حدادا على أرواح الشهداء.

يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.