المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة قد تكون غزيرة لفترة محدودة في بعض المناطق ويصحبها الرعد خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن احتمال تشكل السيول في بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.
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