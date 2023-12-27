Wednesday, 27 December 2023 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم

12/27/2023 12:15:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة قد تكون غزيرة لفترة محدودة في بعض المناطق ويصحبها الرعد خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن احتمال تشكل السيول في بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.

MENAFN27122023000208011052ID1107660138

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث