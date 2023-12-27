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جيش الاحتلال يعترف بمحدودية نجاح عملية إنقاذ الرهائن

12/27/2023 12:15:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلب قادة أجهزة أمنية في 3 مناسبات لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب في غزة.


من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي لشبكة فوكس نيوز إن الجيش أطلق عمليات لإنقاذ الرهائن، لكن النجاح كان محدودا، مشيرا إلى أن ذلك لن يضعف من عزيمتهم، على حد تعبيره.


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