جيش الاحتلال يعترف بمحدودية نجاح عملية إنقاذ الرهائن

جيش الاحتلال يعترف بمحدودية نجاح عملية إنقاذ الرهائن
التاريخ
12/27/2023 12:15:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلب قادة أجهزة أمنية في 3 مناسبات لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي لشبكة فوكس نيوز إن الجيش أطلق عمليات لإنقاذ الرهائن، لكن النجاح كان محدودا، مشيرا إلى أن ذلك لن يضعف من عزيمتهم، على حد تعبيره.
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