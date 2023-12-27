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لمكافحة الجراد الصحراوي .. صرف 200 ألف دينار مكافآت في وزارة الزراعة

12/27/2023 12:15:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق حساب النفقات في وزارة الزراعة لعامي (2019 2020) تبين أنه تم صرف مبلغ 20,000 دينار كمكافآت لموظفي الوزارة خلال عام 2019 من حساب المشاريع لجهودهم بمكافحة الجراد الصحراوي.
وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم صرف مكافآت لهم عن نفس العمل بمبلغ 200,000 دينار من المخصصات المرصودة لصندوق المخاطر الزراعية ضمن موازنة الوزارة لعام 2019 بالإضافة إلى صرف مكافآت الموظفين لا علاقة لهم في أعمال مكافحة الجراد خلافاً لأحكام المادة (4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لسنة 2017 الصادرة بموجب أحكام المادة (30/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 .
وأشار إلى صرف مبلغ 9,600 دينار كمكافآت للموظفين لقاء إنجاز المعاملات المالية لعام 2020 عن مهام تدخل في صلب وطبيعة عملهم ووصفهم الوظيفي خلافا لأحكام المواد (4هـ ، (12) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.




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