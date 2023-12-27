Wednesday, 27 December 2023 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صرف مكافآت مالية لموظفي دائرة ضريبة الدخل مرتين لذات العمل

12/27/2023 12:15:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق قيود وسجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعامي 2020/2021 تبين صرف مكافآت مالية إضافية لبعض موظفي الدائرة بالرغم من صرف مكافأة شهرية لهم تصل إلى 500 دينار عن ذات العمل خلافاً لأحكام المادة (5هـ) من تعليمات منح المكافآت والحوافز الموظفي الخدمة المدنية لسنة 2017.
وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم صرف مكافأة ربعية لموظفي مديرية مكافحة التهرب الضريبي من صندوق موظفي الدائرة دون وجود أسس واضحة للصرف ومعززات كافية إضافة إلى صرف مكافأة شهرية لهم من مخصصات الدائرة .
وأشار إلى أنه لا يتم اقتطاع ضريبة دخل عن قيمة البدلات والمكافآت التي تصرف للموظفين خلافاً لأحكام المادة (3) من التعليمات التنفيذية تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2019.




MENAFN27122023000208011052ID1107660133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث