جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة.



وكان قد أعلن خلال الساعات الماضية مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.



كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.



وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم بشكل رسمي منذ بدء التوغل البري في الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 167.