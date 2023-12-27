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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين

12/27/2023 12:15:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة.


وكان قد أعلن خلال الساعات الماضية مقتل 5 ضباط وجنود بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة.


كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة خلال الساعات الماضية.


وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم بشكل رسمي منذ بدء التوغل البري في الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 167.

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