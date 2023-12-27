تقرير المحاسبة: المجلس الطبي الاردني اصدر تقييم لأطباء دون التأكد من شهاداتهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق تقييم شهادات الاختصاص في المجلس الطبي الاردني تبين قيام المجلس بإصدار شهادات تقييم الأطباء الحاصلين على البورد دون التأكد من تلك الشهادات فيما إذا كانت أعلى شهادة في بلد المنشأ خلافاً لقرارات المجلس التي تؤكد على ضرورة أن تكون الشهادة هي أعلى شهادة اختصاص في بلد المنشأ ومثالها القرار رقم (18) لعام 2012 المعمول به.وبين التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه لا يوجد في ملفات الأطباء شهادات أصلية أو صورة مصدقة عنها تحمل رقم مسجل ونموذج رسمي من الجامعة ويحمل ايضاً رقم تسجيل، علما بأن الشهادات والمبينة برد الجامعة ليست شهادات أصلية بل هي عبارة عن رسائل يتم إرفاقها مع الشهادات الأصلية.



وأوضح أنه تم إعفاء مجموعة من الأطباء من الجزء الأول من امتحان شهادة المجلس الطبي الأردني للحاصلين على شهادة بورد / اختصاص من خارج الأردن من شرط الحصول على أعلى شهادة وذلك بقرار من المجلس رقم (14) لعام 2020 خلافاً لأحكام المادة (17) من تعليمات التدريب المحلي ودخول الامتحان .

