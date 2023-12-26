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العثور على الطالب المفقود في مصر

12/26/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المكتب الثقافي في القاهرة العثور على طالب كويتي كان مفقودا بعد إبلاغ ذويه عن انقطاع الاتصال به منذ يومين.
وقال المكتب إن الطالب الذي يبلغ من العمر 19 عاما انقطع الاتصال به بعد وصوله إلى القاهرة يوم الأحد الماضي لاستئناف الدراسة في كلية الآداب بجامعة القاهرة.
وأضاف المكتب أن الطالب عثر عليه في مستشفى بمحافظة القاهرة حيث يرقد لأسباب لم تتضح بعد، موضحا أن الوضع الصحي للطالب غير معروف حتى الآن.
وأكد أن السفارة الكويتية على اتصال مع المستشفى والجهات المعنية للوقوف على ظروف اختفاء الطالب وملابسات وجوده في المستشفى.
وأوضح أن بيانا بهذا الخصوص سيصدر من وزارة الخارجية الكويتية وكذلك من وزارة التعليم في الكويت بعد استيضاح وقائع الحادثة.

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