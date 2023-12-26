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الهلال الأحمر يدشن تأسيس مجمع الشيخ عبدالله المبارك في تعز

12/26/2023 11:30:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وضع وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الزائر لليمن حجر الأساس لمجمع المرحوم الشيخ عبدالله المبارك الصباح الشامل بمديرية (الشمايتين) في محافظة (تعز) جنوب غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وقال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي رئيس الوفد الزائر لليمن في تصريح لـ (كونا) إن هذا المشروع الحيوي المهم يأتي في إطار التعاون الأخوي والتاريخي بين الكويت واليمن وخاصة في مجال الإغاثة والتنمية.
وأضاف ان هذا المشروع الذي تموله المبادرة الكويتية للعطاء بإشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي ود.سعاد محمد الصباح سيضم مركزا طبيا ومدرسة ودار أيتام ومسجدا في المديرية المعروفة بكثافتها السكانية المرتفعة وافتقارها للخدمات.
وأكد الحساوي استمرار وقوف الكويت حكومة وشعبا وجمعيات أهلية وإغاثية بجانب الشعب اليمني في محنته التزاما بأواصر الإخاء والقرابة والعلاقات الضاربة بجذورها عبر التاريخ.
وأعرب عن أمله في أن يشكل المجمع مركزا حضريا متكاملا يلبي احتياجات السكان المحليين ويعزز التطوير الاجتماعي للسكان.
من جهته، أعرب المدير العام لمديرية (الشمايتين) عبدالعزيز الشيباني في تصريح لـ (كونا) عن بالغ الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا الدعم السخي وعلى كل دعم إنساني وتنموي تقدمه الكويت للشعب اليمني منذ الستينيات وحتى اليوم الذي لمس أثره كل مواطن يمني.
وثمن هذه اللفتة الكريمة من المبادرة الكويتية للعطاء وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ود.سعاد الصباح في دعم هذه المنطقة التي تعاني نقصا كبيرا في الخدمات في ظل زيادة سكانية كبيرة.
وأكد الشيباني أن المشروع سيمثل إضافة نوعية قيمة للمديرية وسيوفر لها خدمات ضرورية للمجتمع المحلي تسهم في التنمية والازدهار والاستقرار وتخفيف معاناة المواطنين.
وأوضح إن كل يمني يحمل في وجدانه مشاعر التقدير والامتنان للكويت أميرا وحكومة وشعبا وهو تقدير تتوارثه الأجيال على كل ما قدموه ويقدمونه إلى اليوم دعما للشعب اليمني وخصوصا في محنته الحالية.
بدوره، أوضح رئيس مؤسسة (استجابة) المنفذة للمشروع شوقي باعظيم في تصريح لـ (كونا) أن مجمع المرحوم (الشيخ عبدالله المبارك الصباح) يعد مشروعا ضخما يضم عدة مرافق ويمتد على مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
وبين أن المجمع النموذجي يشمل مدرسة بمواصفات حديثة ومركزا صحيا يقدم خدمات الرعاية عالية الجودة للنساء والأطفال ومسجدا ملحقا به فصول لتعليم القرآن الكريم والشريعة الإسلامية ودارا لرعاية وتأهيل الأيتام وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي للأطفال اليتامى.
وأشار باعظيم إلى أن المركز يشمل أيضا مركز تنمية وتطوير المرأة لتعزيز مكانتها في المجتمع من خلال تقديم الدعم والتدريب اللازم لتعزيز مهاراتها واستقلاليتها الاقتصادية.
وأكد أن 16 ألف مواطن يمني سيستفيدون من هذا المجمع في مديرية (الشمايتين) والمناطق المجاورة ومن شأنه أن يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير فرص تعليمية ورعاية صحية للجميع كما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي والمركزي.
وكان وفد (الهلال الأحمر الكويتي) الزائر لليمن الذي يضم نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ومديرها العام عبدالرحمن العون وشهاب الخراز وفواز المزروعي قد افتتح خلال زيارته لمحافظة (تعز) الفترة الماضية مشروعي مركز (يوسف ونورة) الطبي بمديرية (المسراخ) ومستشفى (خالد الصقر) النموذجي بمديرية (جبل حبشي) ودشن مخيما طبيا جراحيا لإجراء 150 عملية جراحية مجانية في المستشفى.

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