العدل تدشين الموقع الإلكتروني للجنة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

الموقع يتضمن التعريف الشامل عن أعمال اللجنة واختصاصاتها وغايتها ورؤيتها والتشريعات والاتفاقيات الخاصة بهذا المجال



أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة العدل نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاشم القلاف أن اللجنة دشنت الموقع الإلكتروني الخاص بها باللغتين العربية والإنجليزية ضمن منظومة مواقع وزارة العدل.

وأكد القلاف ان تدشين الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية يأتي في إطار حرصها على تطوير أعمالها وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأوضح ان الموقع يتضمن التعريف الشامل عن أعمال اللجنة واختصاصاتها وغايتها ورؤيتها، والتشريعات والاتفاقيات الخاصة بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، فضلا عن الدور الذي تضطلع به دور الإيواء في حماية الضحايا واستقبالهم وتوفير الإقامة للضحايا وغيرهم من الأشخاص الذين لجأوا إليها، كما يتضمن وسائل الإبلاغ الخاصة في هذا الصدد. وأكد القلاف أهمية هذا الموقع الإلكتروني في التوعية المجتمعية والتي تعد أبرز أوجه الاستراتيجية الوطنية، حيث يشتمل الموقع على المطويات التي قامت اللجنة بإعدادها وإصدارها وكذلك الفعاليات التي قامت اللجنة بتنفيذها من مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي بما يتفق واختصاصات اللجنة. وفي سياق متصل، بين نائب رئيس اللجنة أنه قد تم إطلاق حسابات خاصة باللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي (X- انستغرام)، بهدف نشر المواد التثقيفية التوعوية الخاصة باللجنة والإعلان عن جميع الفعاليات التي تقوم بها اللجنة، وذلك بهدف التوعية الاجتماعية.