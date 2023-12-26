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القصر نقدم 36 خدمة عبر سهل وربط إلكتروني مع 10 جهات حكومية

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
شاركت الهيئة العامة لشؤون القصر في معرض «ماكس تك» الذي اختتم فعالياته أول من أمس بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، لاستعراض تجاربها في مجال التحول الرقمي.
وأكد مدير عام الهيئة م.حمد البرجس في بيان صحافي بهذه المناسبة على استفادة الهيئة من مشاركتها في المعرض من منطلق حرصها على التعريف بخططها وبرامجها ومشاريعها في مجال التحول الرقمي ومتابعة أحدث التطورات في مجال أمن وتبادل المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وأوضح البرجس أن الهيئة استعرضت محاور خطتها للتحول الرقمي والتي شملت الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقعها الإلكتروني وعددها 50 خدمة، وكذلك عبر تطبيق سهل وعددها 36 خدمة، حيث تعتبر الهيئة من أولى الجهات المشاركة بالتدشين الأولي للتطبيق، مبينا ان الخطة تضمنت أيضا استخدام نظام مترابط للتراسل الالكتروني بين جميع الإدارات لسرعة الإنجاز، حيث تم الاستغناء عن الأوراق والمعاملات اليدوية بنسبة 100% إضافة الى الربط مع مراسلات الجهات الحكومية عبر نظام g2g حفاظا على سلامة وأمن البيانات.
وأضاف: قامت الهيئة بتطوير تطبيق خاص لتسجيل الحضور والانصراف لجميع موظفيها منذ بداية جائحة كورونا لدواعي أمن وسلامة موظفيها، حيث أصبح بإمكان كل موظف تحميل التطبيق على جهازه واثبات الحضور والانصراف من خلاله، مشيرا إلى نجاح الهيئة في تفعيل الربط الإلكتروني مع 10 جهات حكومية، إضافة إلى عدد من الشركات والبنوك، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها، كما تعمل الهيئة وفقا للاستخراجية الوطنية للأمن السيبراني على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وذكر أن الهيئة بحثت خلال المعرض عبر كوادرها في مركز نظم المعلومات مع عدد من الجهات والشركات والخبراء المشاركين سبل الاستفادة من خدمات التحول الرقمي المعروضة وخصوصا الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وأمن المعلومات، والاستراتيجيات الحديثة في قطاع الاتصالات والمعلومات والبوابات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية للاتصالات والتعاملات الإلكترونية.
وشدد على أن الهيئة ستواصل التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير الأداء اعتمادا على رفع الإنتاجية ومستوى جودة الخدمات عبر تكثيف برامج الميكنة وتقليص الدورة المستندية وتطبيق المزيد من حلول التحول الرقمي.
يذكر ان الهيئة شاركت في المعرض على مدى ستة أيام بجناح خاص تضمن استعراضا لتجربتها في مجال التحول الرقمي من خلال فرق عمل متغيرة قامت باستعراض تفصيلي للخدمات المقدمة وآليات استفادة الجمهور منها.

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