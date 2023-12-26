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مساواة رواتب الكويتيين العاملين في الجمعيات التعاونية مع نظرائهم

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصـدر وزير الشؤون الاجتماعيـة وشــؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا يقضي بإنصاف الموظفين الكويتيين فـي الجمعيات التعاونية وتعديل عقودهم ومساواتهم مع نظرائهم في سلم الرواتب والأجور الجديد.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي إن القرار نص في مادته الأولى على أن تبقى عقود التوظيف المستوفاة للشروط النافذة وقت التعاقد وكذلك عقود التوظيف المصدقة سابقا من الوزارة سارية ويتم توفيق أوضاع العاملين بموجب هذه العقود طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 54 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري 46 ت لسنة 2021، كما نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وأكد العنزي أن الوزارة حريصة على رعاية ودعم العناصر الوطنية وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

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