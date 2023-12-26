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مصدر لـ الأنباء الشؤون تستقبل طلبات الراغبين في استعادة إدارة الصالات

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الأنباء» عن ان الوزارة بدأت في استقبال طلبات الجمعيات التعاونية أو المتبرعين الراغبين في إعادة تشغيل صالات المناسبات الخاصة بهم، مبينا ان الوزارة تدير ما يقارب 36 صالة وتدرس اعادة ادارة الصالات التي أنشئت على نفقة المتبرعين او الجمعيات الى الراغبين من اصحابها شريطة تعهد رسمي بتحمل كامل المسؤولية.
وقال المصدر ان الادارة ستكون بشكل مباشر بين المتبرع او الجمعية التعاونية ووزارة المالية بالتنسيق مع «الشؤون»، مشيرا الى ان الوزارة أعدت مذكرة بالشروط والضوابط التي سيتم إنجازها قريبا، لافتا الى ان عقود الصيانة سار العمل بها ولو تم استرداد الصالة من المتبرع او الجمعية.

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