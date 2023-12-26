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الماضي على ورق سيرة ذاتية لشخصية وطنية مرموقة بقلم مهدي عبدالعليم

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفضل أ.د.مرزوق يوسف الغنيم بإهدائي كتابه القيّم «الماضي على ورق»، وهو سيرة ذاتية، ضمّنه محطات مهمة من رحلة حياته المباركة الموفقة، أو كما جاء في مقدمته: إن كتابة هذه السيرة وتتبع مسيرة حياتي بدءا من النشأة والتكوين والتعليم، ومرورا بمراحل الحياة المتوالية، وانتهاء بحاضر ماثل ومستقبل مأمول ـ هي تاريخ لذاتي أنا، وهي خزانة حياتي المليئة بالأحداث والذكريات والمواقف والشخصيات والأعمال ومواقع العمل ومناصبه ومسؤولياته.
والكتاب الذي يقع في 176 صفحة من القطع المتوسط جاء في صورة جميلة وأخاذة بإخراج موفق بدءا من الغلاف الذي يحمل صورة جميلة للأستاذ د.مرزوق الغنيم تبعث ابتسامته الطبيعية العفوية فيها على التفاؤل والاستبشار والإقبال على الحياة بآمال مرجوة، وتعكس لمن لا يعرفه روحه الطيبة المازحة التي تشيع في المجالس الأنس والفرح والسرور الذي يخفف أعباء الحياة ويزيح أكدارها، وهو في المقابل شخصية علمية جادة صارمة، تعشق العمل والبحث والدراسة والقراءة والاطلاع على كل ما تقع عليه عينه، وهو في كل ذلك يتصف بالصبر والجلد والقدرة على العمل المتواصل لساعات طوال بلا كلل ولا ملل (يحفظه الله ويرعاه)، هذا ما يشير إليه غلاف الكتاب وابتسامة الدكتور مرزوق البادية على صفحته.
أما الكتاب فقد جاءت مقدمته كافية ووافية بمضمونه ومحتواه، وقد بذل كل جهده واستجمع قوة ذاكرته ـ حماها الله ـ لينتقي لنا زوايا معينة من حياته، وأحداثا مهمة وذكريات مختارة بحلوها ومرها من سنوات عمره المبارك فيقول:
إن كثيرا من هذه الأحداث والذكريات أعدها مراحل عمرية عايشتها وتعلمت منها في كل مرحلة من مراحل حياتي، وكل مرحلة منها اكتسبت منها خبرة نقلتني إلى المرحلة التالية لأحصل على خبرات أخرى في مجال آخر وموقع عمل آخر، وتراكمت هذه الخبرات عبر السنين لتكون ما قيل عنه: إنه مكانة علمية ترجمتها الحياة العملية الفعلية عبر مسيرة حياتي الممتدة، وما كانت رحلة الحياة هذه لتتم بتفاصيل نجاحاتها وإنجازاتها لو لم يكن هناك دوافع عائلية ودافع شخصي، أما الدوافع العائلية فتتمثل في والدي ووالدتي (طيب الله ثراهما) اللذين ما فتئا يدفعانني ويحثانني وإخواني على الدراسة ويحببانها إلينا جميعا، وكثيرا ما كان يرددان على مسامعنا ما معناه «العلم هو المستقبل.. العلم هو الحياة»، أما الدافع الشخصي فهو حب التعلم وحب استكشاف ما حولي فأنا عدو ما أجهل، لذا كان فضولي دائما للمعرفة والتعلم سواء أكان ذلك في عموم الحياة أو في العلوم أو الآداب أو التربية التي أنفقت شطرا من عمري في محراب مدارسها ومؤسساتها الجامعية، أو مراكزها البحثية حتى رست بنا سفينة الأيام لأكون الآن الأمين العام للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية التابع لجامعة الدول العربية (مجلس وزراء الصحة العرب).
وعن سر اختياره هذا العنوان الجاذب المشوق يقول: وقد اخترت عنوان هذه السيرة ليكون «الماضي على ورق»، ولا يخفي على القارئ الكريم أن هذه السيرة لا تقتصر على الماضي فقط، بل تمتد لتشمل الحاضر قطعا، وتستشرف المستقبل أيضا، وإن غلب الماضي بسنواته الأكثر، وأحداثه الأطول وذكرياته الأبقى.
ويعلل أ.د.مرزوق ما تضمنه الكتاب من شعر جميل ونثر رصين وسط أحداث حياته ومواقفها الكثيرة، فيقول: ولحبي الشديد للغة العربية والأدب شعرا ونثرا وتذوقي لهما وتطلعي إلى مشاركة القارئ الكريم في تذوقها والاستمتاع بها ـ فقد ضمّنت هذا الكتاب بعضا من الشعر العربي القديم والحديث يناسب الموقف أو الحدث أو الذكرى، ونصوصا نثرية أخرى تمثل كلمات في مناسبات رسمية مختلفة تحمل مضامين فكرية وقيما إنسانية تنفع الأجيال.
وبعد مطالعتي وإنهاء قراءتي للكتاب في جلستين في يوم واحد تبين لي بوضوح أن هذا الكتاب سيرة ذاتية لشخصية كويتية وطنية علمية متفردة زادتها تجارب الحياة صقلا لمواهبه وقدراته ومهاراته العلمية والتربوية والقيادية والإدارية من واقع مراحل حياته وتوالي مناصبه التي تقلدها عن جدارة واستحقاق، فقد أعطى للمنصب بسخاء أكثر مما أعطاه المنصب، وترك في كل منصب تقلده بصمات واضحة وقرارات مهمة أثرت في مصير الأجيال ومستقبلهم في الكويت، وكان يضع نصب عينيه دائما المصلحة العليا للوطن.
كل ذلك اتضح لي جليا واستقرأته من واقع ما سرده أ.د.مرزوق في سيرته العطرة التي توافر لها من سمات التميز والنجاح الآتي:
1 ـ بناؤها المرسوم الواضح، فقد رتب كاتبها الأحداث والمواقف والشخصيات وصاغها صياغة أدبية محكمة ومتوالية بلا تقسيم إلى أبواب وفصول.
2 ـ الجاذبية والتشويق الممتدان من المقدمة مع توالي الصفحات وما تضمنته من أشعار متناسبة مع المواقف والأحداث والشخصيات حتى آخر الكتاب.
3 ـ وضوح اللغة وصياغتها المحكمة مع رشاقة العبارة وجمالها في سلاسة وانسيابية بلا تعقيد أو تقعر، وفي إيجاز معتمدا مبدأ«خير الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره».
4 ـ لم تعتمد السيرة على طريقة التقسيم (أبواب وفصول) ـ كما قلنا ـ بل جاءت متسمة بسلاسة السرد القصصي، وهذا سبب آخر من أسباب جاذبيتها وتشويقها.
5 ـ التزام الصراحة والصدق والتجرد والشفافية في عرض الأحداث وتناول الشخصيات التي كان لصاحب السيرة علاقة عمل أو علاقة صداقة بها.
6 ـ العناية الواضحة بإثبات عنصري الزمان والمكان، لكي ترتبط الأحداث والمواقف بزمانها ومكانها، وتستخلص منها الدروس والعبر بواقعية.
7 ـ الكشف عن أسماء الشخصيات والأماكن التي ارتبط بها صاحب السيرة وهذه أيضا تساعد على إصدار الأحكام بموضوعية وتجرد على الأحداث وأصحابها والمشتركين فيها.
8 ـ القدرة الواضحة للأستاذ د.مرزوق على إعادة الماضي وبعث الحياة والحركة فيه، ليستعيد القارئ شريط الأحداث مصورة بما فيها من التجارب والشخصيات تتمة للفائدة.
9 ـ أن هذه السيرة قدمت ما هو مهم من الأحداث، فالهدف ليس تتبع تفصيلات حياة الكاتب، بل إلقاء الضوء ـ كما جاء في مقدمته ـ على زوايا معينة من حياته، وأحداث مهمة، وذكريات مختارة بحلوها ومرها من سنوات عمره.
10 ـ أعجبني على المستوى الشخصي ما كتبه صاحب السيرة عن الروابط المشتركة الأسرية منها والشخصية التي جمعت بين الإخوة الثلاثة وشهادات الآخرين عنهم، وأكبرهم أ.د.يعقوب يوسف الغنيم وأوسطهم صاحب السيرة أ.د.مرزوق يوسف الغنيم، وثالثهم أ.د.عبدالله يوسف الغنيم، وجميعهم شخصيات وطنية كويتية من أهل العلم والفضل تقلدوا مناصب رفيعة وحقائب وزارية وقدموا خدمات جليلة لوطنهم الكويت (أمد الله في أعمارهم جميعا).
11 ـ جاء في أخريات الكتاب ما يمكن عنونته «مواقف وشخصيات»، قال صاحب السيرة: تمر بالإنسان كثير من المواقف التي دائما ما ترتبط بشخصيات، وقد مر في حياتي عدد من الشخصيات التي أسعد بأنني عرفتها أو درست على يديها أو زاملتها أو قمت بتدريسهم، فقد قمت خلال 47 عاما بالتدريس في المرحلة الثانوية، ثم معهد التربية للمعلمين وكلية التربية الأساسية وندبا في جامعة الكويت.. وفي هذه الصفحات سوف أتكلم عن بعض من عشت معهم في مراحل هذه الحياة وزاملتهم أو كانوا من أساتذتي.
وممن شملهم الذكر زملاء ورؤساء عمل وأصدقاء رافقهم في الرحلات والسفر، فتناول بشيء من الإيجاز هؤلاء الشخصيات العشرة المهمة الآتية، ولأهميتها آثرت ذكرها للقارئ الكريم في هذا المقال، وهم:
٭ أ.محمود محمد شاكر.
٭ الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل.
٭ د.رشيد حمد محمد الحمد.
٭ د.ماجد بن علي النعيمي.
٭ د.أحمد سيف بالحصا.
٭ د.سعيد محمد المليص.
٭ أ.إبراهيم بن عبدالرحمن البليهي.
٭ السيد محمد صالح القرق.
٭ أ.أحمد يوسف عبدالله المزروعي.
٭ أ.د.صبري حسن علوان.
وقال صاحب السيرة: إن هناك شخصيات أخرى كثيرة تستحق أن يكتب عنها لكن المجال لا يتسع في هذه السيرة.
إن ماضي أ.د.مرزوق يوسف الغنيم على ورق سيرة ذاتية في كتاب يستحق المطالعة المتأنية والوقوف على ما ضمته دفتاه من سيرة عطرة تحفز العزائم، وتعلي الهمم، وتقوي الإرادة. إنها سيرة عطرة عطرها تاريخ رجل من رجالات الكويت الذين يفتخر بهم علما وخلقا، عملا وسلوكا ولا عجب فإنه ينتمي إلى أسرة عريقة من أهل الكويت الطيبين الذين أنبتهم ربهم نباتا حسنا في أرضها الطيبة، فكانوا أهل علم وفضل، قد توافر لديهم من المبادئ والقيم والفضائل والعلم وحب الوطن وصدق الانتماء إليه ما يصلح أن يكون نماذج رائعة للاقتداء والتأسي لدى الأجيال حاضرا ومستقبلا.

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