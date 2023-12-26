هيئة الطرق تغلق الغزالي 4 ساعات اليوم وغدا

هيئة الطرق تغلق الغزالي 4 ساعات اليوم وغدا
التاريخ
12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين 4 ساعات (من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا)، وذلك اليوم وغداً ٢٨ الجاري.
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