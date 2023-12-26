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هيئة الطرق تغلق الغزالي 4 ساعات اليوم وغدا

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين 4 ساعات (من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا)، وذلك اليوم وغداً ٢٨ الجاري.

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