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الأهلي رعى المعرض العلمي الكويتي - الفرنسي السابع عشر حول الزراعة المائية

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رعى البنك الأهلي الكويتي المعرض العلمي الكويتي - الفرنسي السابع عشر، الذي أقيم بالتعاون بين مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم «ملست آسيا»، والسفارة الفرنسية في الكويت، والجمعية الكويتية للزراعة المائية، برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع والسفيرة الفرنسية في الكويت، وبالتعاون مع إدارة التوجيه الفني العام للعلوم في وزارة التربية والجمعية الكويتية للزراعة المائية شكل المعرض فرصة مميزة لطلبة المدارس من أجل تعزيز معرفتهم وفهمهم لهذا القطاع الذي تزداد أهميته في ظل الاستعمال المتزايد لتقنيات الزراعة الحديثة.
وبهذه المناسبة، أعرب صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي عن سعادته برعاية المعرض، قائلا: نفخر بدعم هذا المعرض الذي يتماشى مع التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم التطور العلمي للطلبة في الكويت، وفي إطار هدفنا المتمثل بإلهام الشباب على استكشاف مجالات العلوم والبحث وتعزيز الابتكار والفضول العلمي لديهم.
وشهد المعرض مشاركة مميزة من قبل خبراء الجمعية الكويتية للزراعة المائية الذين قدموا العديد من الدورات التدريبية حول أهمية الزراعة المائية وطرقها والمواد المستخدمة فيها، ما ساهم في إثراء تجربة المشاركين التعليمية وتزويدهم بمهارات قيمة على جميع المستويات.
وتم تكريم البنك الأهلي الكويتي من قبل داود الأحمد المدير الإقليمي لمنظمة «ملست آسيا»، في الحفل الختامي للمعرض تقديرا للدور الكبير الذي لعبه في إنجاح الفعالية، مما يعكس مساهمته المميزة في تعزيز النهج الشامل لتنمية وتطوير المجتمع وبما يشمل تقديم الدعم التعليمي للطلبة في الدولة.
وأكد آل بن علي حرص البنك الأهلي الكويتي على دعم العديد من المبادرات والمشاركة في مختلف الفعاليات، مما يعزز سمعته الرائدة لدى جميع فئات المجتمع الكويتي، متابعا إن البنك ملتزم بالمساهمة في النهوض بالقطاع التعليمي في الدولة، ورعايتنا لهذا المعرض شهادة على تعهدنا بتمكين النمو والبحث العلمي على جميع المستويات.
وتتماشى رعاية البنك الأهلي الكويتي لفعاليات المعرض العلمي الكويتي - الفرنسي السابع عشر مع مهمته الأوسع المتمثلة في تطوير قطاع التعليم في الكويت، وتعزيز روح الابتكار والاستكشاف بين الشباب، مع الالتزام بدعم المبادرات التعليمية والمساهمة في التنمية الشاملة في صفوف المجتمع المحلي. منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.
هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

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