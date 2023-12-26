ذوي الإعاقة إجازة متدربي مركز التأهيل المهني من 14 يناير إلى 3 فبراير

ذوي الإعاقة إجازة متدربي مركز التأهيل المهني من 14 يناير إلى 3 فبراير
التاريخ
12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن بدء إجازة منتصف العام التدريبي 2024 - 2025 للطلبة المنتسبين لإدارة التأهيل المهني في السالمية والصباحية يوم 14 يناير المقبل على أن يعاود الدوام للفصل التدريبي الثاني يوم 4 فبراير المقبل.
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