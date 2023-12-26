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ذوي الإعاقة إجازة متدربي مركز التأهيل المهني من 14 يناير إلى 3 فبراير

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن بدء إجازة منتصف العام التدريبي 2024 - 2025 للطلبة المنتسبين لإدارة التأهيل المهني في السالمية والصباحية يوم 14 يناير المقبل على أن يعاود الدوام للفصل التدريبي الثاني يوم 4 فبراير المقبل.

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