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الدهيم اختتام أنشطة معرض الحج والعمرة الخامس بمشاركة أكثر من 40 جهة و19 راعيا

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت يوم الأحد الماضي 24 ديسمبر فعاليات معرض الحج والعمرة الخامس، الذي نظمته شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف وتشرف برعايته وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري.
وبهذا الشأن كشفت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم عن نجاح معرض الحج والعمرة بنسخته الخامسة، والذي انتهت أنشطته يوم الأحد الماضي واحتضنته الصالة 8 بمساحة فاقت 2000 متر مربع.
وأوضحت الدهيم ان هذا الحدث المتخصص بخدمة زوار بيت الله الحرام، جمع جميع مقدمي خدمات الحج والعمرة من حملات ومكاتب السياحة والسفر والطيران والضيافة الفندقية تحت سقف واحد، مشيرة إلى ان المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض الترويجية والخدمات الخاصة الاستثنائية المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.
وأشارت إلى أن المعرض نجح في استقطاب أكبر حشد من جمهور الزوار المهتمين من جميع أرجاء الكويت وضم أكثر من 40 جهة عارضة منها 19 راعيا، حيث حظي بنك بوبيان بصفة البنك الراعي، ونالت شرف الراعي المتميز حملة يوسف حسن الكندري، في حين توزعت بقية الرعاة كالتالي: راع بلاتيني: حملة أشكناني - حملة العبدالمحسن - حملة د.وليد الكندري، راع ماسي: حملة الضويحي - حملة فوزي الدويسان - حملة فالح الجلاسي، راع ذهبي: حملة سعد عودة الجلاسي- حملة مشاري المطيري - المحمل لتنظيم رحلات الحج - شركة الفردوس لتنظيم رحلات الحج - فلاي ناس - حملة نبيل الياسين - حملة خالد المنصور، راع فضي: حملة تركي العفاسي - خدادة للحج - حملة انور مساعد الطبطبائي- حملة الوسام لتنظيم رحلات الحج.
وشددت على ان شركة معرض الكويت الدولي إذ تؤكد حرصها على الدوام والتزامها المطلق بحسن تنظيم معارضها لتظهر بشكل لائق ومشرف، لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح مثل هذا الحدث وغيره من المعارض، مثمنة الدور الكبير للجهات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة، لافتة الى ان هذا المعرض كالعادة واكبته حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الإعلام المختلفة، كما حظي بتغطية موسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت العملاء الى المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة [email protected] لمتابعة المزيد من المعلومات وللتعرف على جديد برامجنا وأنشطة وفعاليات الشركات الأخرى.

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