توزيع احتياط الدفعة 8 في جنوب سعد العبدالله اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تبدأ المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم في توزيع بطاقات الاحتياط لقرعة القسائم الحكومية بمنطقة جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة الثامنة من الضاحية N4، وذلك ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة، وذلك حتى نفاد بطاقات الاحتياط.
وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2004 وما قبل، وفي حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية والاحتياط أو حضور القرعة بنفسه بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما أنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.
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