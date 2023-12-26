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توزيع احتياط الدفعة 8 في جنوب سعد العبدالله اليوم

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تبدأ المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم في توزيع بطاقات الاحتياط لقرعة القسائم الحكومية بمنطقة جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة الثامنة من الضاحية N4، وذلك ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة، وذلك حتى نفاد بطاقات الاحتياط.
وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2004 وما قبل، وفي حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية والاحتياط أو حضور القرعة بنفسه بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما أنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.

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