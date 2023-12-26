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فرنسا تمنح د سعاد عبدالوهاب وسام السعفة الأكاديمية برتبة فارس

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منحت الحكومة الفرنسية عميدة كلية الآداب السابقة بجامعة الكويت وأستاذة الأدب الحديث في قسم اللغة العربية أ.د.سعاد عبدالوهاب وسام «السعفة الأكاديمية» برتبة فارس خلال حفل أقامته السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر في دارتها، وحضره عدد من الديبلوماسيين الفرنسيين والأكاديميين والقياديين الكويتيين، وهو وسام وطني فرنسي يمنح للأكاديميين المتميزين والشخصيات البارزة عالميا في مجالي الثقافة والتعليم، وكان الإمبراطور الفرنسي نابليون الأول قد أنشأ الوسام لتكريم أساتذة الجامعات الباريسية البارزين، ثم اتخذ صورته الحالية بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس رينيه كوتي عام 1955.
وعبرت أ.د.سعاد العبدالوهاب في كلمة ألقتها بهذه المناسبة، عن اعتزازها بنيلها وسام «السعفة الأكاديمية» برتبة فارس، مثمنة ذلك للحكومة الفرنسية، وسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر ومدير المعهد الفرنسي بينوا كاتالا.
وقالت العبدالوهاب: من دواعي الشرف أن أقف أمامكم لأتسلم وساما تمنحه الجمهورية الفرنسية للأكاديميين والمثقفين الذين يسهمون في نشر وتعزيز حضور اللغة الفرنسية في البلدان الصديقة، ولا شك في أن هذا الوسام يعني الكثير بالنسبة لي بسبب الأغراض الأكاديمية النبيلة التي ساهم بها عبر الأجيال، وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للسيد سيدريك ديفيه، المدير السابق للمعهد الفرنسي، وللسيد بنيامين توناي، ملحق التعاون الثقافي، اللذين عملا معا على إعداد أول مذكرة تعاون بين كلية الآداب بجامعة الكويت والمعهد الفرنسي، وذلك خدمة لطلبة قسم اللغة الفرنسية وثقافاتها، مثمنة جهود الرئيس السابق لقسم اللغة الفرنسية أ.د.منصف الخميري نحو تنفيذ مختلف مواد هذه المذكرة.
وأضافت: آمل في هذه المناسبة أن يتم تجديد هذه المذكرة، التي تدل على استعدادنا المشترك للتعاون في المجال الأكاديمي الذي يخص اللغة والأدب الفرنسي.
بدورها، قالت السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر: إن سفارة جمهورية فرنسا تمنح وسام السعفة الأكاديمية برتبة فارس للأكاديمية الكويتية أ.د.سعاد عبدالوهاب، تقديرا لإسهاماتها في تعزيز صورة الأدب والثقافة الفرنسية لدى المجتمع الكويتي، خصوصا إبان فترة عمادتها لكلية الآداب.
وتابعت: لكم فضل كبير على مستوى الدعم الذي قدمتموه لتطوير قسم اللغة والثقافة الفرنسية، حيث قمتم بشكل مباشر بدعم وتشجيع الفرانكوفونية في الكويت وجاء اختيار العبدالوهاب لدعم ترسيخ الأدب الفرنسي لدى أبناء وبنات الكويت، واصفة إياها بأنها صاحبة دور ثقافي كبير يستحق الإشادة والتقدير، بوصفها قد دعمت توظيف المعلمين والمحاضرين في قسم اللغة الفرنسية، الذي تم إنشاؤه منذ العام 2014، ولم تتردد في مساندة معايير الجامعة، التي لا تأخذ في الاعتبار فقط المنشورات المدرجة في قواعد البيانات الأنجلوسكسونية، ولكن أيضا تلك التي توجد كمقالات باللغة الفرنسية.
وخاطبت العبدالوهاب قائلة: لقد حافظتم على علاقات وثيقة جدا مع السفارة الفرنسية في الكويت، وأسهمتم في توثيق العلاقات مع مركز الأبحاث الفرنسي لشبه الجزيرة العربية، كونه مركز أبحاث إقليميا مقره الكويت منذ 2015، وهدفه الرئيسي تعزيز الدراسات حول شبه الجزيرة العربية وأدى تعاونكم البناء إلى تنظيم ندوات مشتركة مع المركز منذ العام 2018، لذا فأنتم تستحقون تماما أن يتم الاعتراف بدوركم تقديرا لالتزامكم بالتعليم عامة، وتعليم اللغة والثقافة الفرنسية على وجه الخصوص، ولقد كنت ولا تزال داعما كبيرا لفرنسا في الكويت بمجال التعاون التربوي والبحثي، فتحية كبيرة لكم.

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