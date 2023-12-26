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مندوبنا لدى جامعة الدول العربية قدم أوراق اعتماده إلى الأمين العام

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم مندوبنا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري أمس أوراق اعتماده إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مندوبا للكويت لدى الجامعة.
وجدد السفير طلال المطيري خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد تقدير القيادة السياسية في الكويت للدور الذي تقوم به الجامعة في تعزيز العمل العربي المشترك ناقلا تحيات وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، مؤكدا تطلع الجانبين إلى تعزيز أوجه ومسارات التعاون العربي المشترك في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة.
وأعرب المطيري في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه الأمين العام، عن بالغ اعتزازه بالثقة السامية ومنحه شرف تمثيل الكويت لدى جامعة الدول العربية، مؤكدا حرص الكويت على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بما يعكس عمق ومتانة العلاقات العربية وبما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.
وأشار إلى الدور الذي تقوم به الكويت في إرساء السلم والأمن الدوليين وتعزيز الديبلوماسية الوقائية وسعيها الدؤوب لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول العربية والتي كان آخرها الجسر الجوي الذي قدمته للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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