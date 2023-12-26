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أكاديميون وإعلاميون الخطاب السامي يبعث على التفاؤل

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أجمع المتحدثون خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت بعنوان «توجهات في خطاب سمو الأمير الأخير والمرحلة القادمة» على أن النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في جلسة القسم أمام مجلس الأمة بعد أداء سموه اليمين الدستورية أميرا للبلاد، كان استثنائيا وتضمن مفاهيم تبعث على التفاؤل. وقال المشاركون في الحلقة التي أدارها رئيس تحرير الزميلة «الراي» الزميل وليد الجاسم، بحضور القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أ.د.يعقوب الرفاعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، إن الخطاب تطرق إلى عدد من القضايا التي تلامس الأوضاع السياسية وتطلعات وطموحات المواطنين.
وأضافوا ان خطاب صاحب السمو تضمن عددا من الركائز الأساسية، ومنها العروبة والهوية الدينية والالتزام بالدستور والإصلاح السياسي ومراجعة الواقع الأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي.
وفي البداية، أوضح رئيس تحرير «الراي» ورئيس الجلسة الزميل وليد الجاسم ان صاحب السمو في خطابه مارس دوره كأب ورئيس للسلطات، مشيرا إلى أن الكلمة قرعت جرس الإنذار لبدء الإصلاح في البلاد.
وزاد الجاسم: نأمل أن تكون هناك تلبية من الحكومة والمجلس لما جاء في خطاب صاحب السمو، وعلى السلطات ان تدرك ان هناك من الحكام من يتأقلم مع الواقع السياسي وهناك حكام يتعين على الواقع السياسي ان يتأقلم معهم، موضحا أننا حاليا في مرحلة لابد للواقع السياسي أن يتأقلم مع الحاكم وأسلوبه.
من جانبها، أوضحت القائم بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د.هيلة المكيمي ان خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خطاب استثنائي، مشيرة إلى أنه تضمن مفاهيم تبعث على التفاؤل ومنها بث روح الأمل وتحقيق الطموح وهو ما يتطلع إليه الشعب الكويتي الذي يأمل في كويت متقدمة ومتطورة في المرحلة المقبلة.
وأفادت المكيمي بأن النطق السامي هو خطاب الهوية الوطنية والتأكيد على مفهوم المواطنة كان عنوان الخطاب، لافتة الى ان تحقيق تلك المواطنة يقوم على 4 ركائز أساسية تضمنها الخطاب، ومنها العروبة والهوية الدينية والالتزام بالدستور والإصلاح السياسي ومراجعة الواقع الأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي.
وأشارت المكيمي إلى ان الخطاب تحدث عن الأزمات والتحديات والبعد الإقليمي والدولي، لاسيما ان المنطقة مقبلة على تغيرات جوهرية، لافتة إلى أنه أكد كذلك على إطار القوانين والدستور ودولة القوانين والحرص على تطبيقها ورؤية الكويت هي البقاء.
أما الإعلامية والكاتبة الصحافية إقبال الأحمد فقالت إن خطاب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد هو خطاب استثنائي، معللة ذلك بالاهتمام العالمي وليس المحلي فقط بهذا الخطاب.
من جانبه، ذكر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت أ.د.علي الطراح أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حدد خلال النطق السامي وشخص الوضع، ومن المهم الآن التفكير في كيفية تنفيذ هذا الخطاب، لافتا إلى أن الكويت أمام تحد ليس داخلي فقط، مضيفا: هناك استبشار غير طبيعي وموافقة وتأييد لكل ما قاله صاحب السمو.
وتابع: لابد ان تكون لدينا رؤية وخطة لبلورة خطاب صاحب السمو وتحويله إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن النظام العالمي تغير والوضع الإقليمي تغير، وجاءت كلمة صاحب السمو الأمير استجابة لتلك التغيرات العالمية ولابد من ترجمة ما جاء في الخطاب السامي.
وانتقل الحديث إلى أستاذ الانثربولوجيا والاجتماع المساعد بجامعة الكويت د.محمد الحداد، الذي لفت الى ان صاحب السمو انطلق من خبرات متراكمة تميز بها تكونت من تاريخه العسكري على مدى 50 عاما، وكما أنه رجل عسكري فإن سموه كان أيضا رجلا سياسيا، حيث جاور 3 حكام متتاليين وهم الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد والشيخ نواف الأحمد، رحمهم الله جميعا وطيب ثراهم.
بدوره، قال أستاذ الانثروبولوجيا بجامعة الكويت أ.د.علي الزعبي ان خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا كونه نصح في خطاب سابق السلطتين لتحقيق مصالح المواطنين، كما حذر في خطاب آخر السلطتين من التقاعس عن أداء مهامهما الموكلة إليهما. وحول نتائج الخطاب، قال الزعبي: متفائل لأن الخطاب هو إعلان رسمي للدخول في مرحلة جديدة.
ختاما، تحدثت الدكتورة في المسؤولية الاجتماعية والناشطة في القضايا العامة د.عروب الرفاعي قائلة: اتسم خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بالحزم والصراحة.
وأفادت الرفاعي بأن صاحب السمو رقيق القلب فكلما تحدث عن أخيه الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد «خنقته العبرة» بما يدل على قلب نقي استخدم أجمل الكلمات التي استخدمها الشخصية الحازمة ذات القلب النقي.

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