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الحمود للمشاركين بمعرض مشاريع طلاب البرنامج التحضيري روح شبابية طموحة وفكر متميز يدعو للابتكار

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود، نظم قسم اللغة الإنجليزية معرض مشاريع طلاب البرنامج التحضيري في جامعة عبدالله السالم بمشاركة 60 فريقا من طلبة البرنامج.
وأثنت رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود على مشاريع طلاب البرنامج التحضيري المشاركين في المعرض، مؤكدة أن جهودهم وأفكارهم الخلاقة التي تجسدت في مشاريعهم النهائية جلية وتنم عن شباب مبدع ومتميز ويدعو للفخر.
وأضافــت د.الحمـــود أن هذه الروح الشبابية الطموحة والفكر المتميز الداعي للابتكار والتطور أساس رؤية جامعة عبدالله السالم، حاثة أبناءها الطلبة على الجد والاجتهاد لتطوير أنفسهم وبيئتهم، وخلق وعي صحي في مجتمعهم ومستقبل أفضل لوطنهم الغالي، متطلعة للمزيد من إنجازاتهم المستقبلية في جميع المجالات، متقدمة بالشكر لجميع المشاركين بالمعرض والقائمين على الفعالية من أعضاء هيئة تدريسية وأكاديمية.
من جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية د.علي المطيري بطلبة جامعة عبدالله السالم المتميزين، وجهودهم الجلية التي تجسدت في مشاريع البرنامج التحضيري، معربا عن تطلعه لتحقيقهم المزيد من الإنجازات التي سترتقي بجامعة عبدالله السالم محليا وعالميا، وتضيف لإنجازات الوطن بمخرجات متكاملة ومؤهلة للالتحاق بسوق العمل.
بدورها، ذكرت عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عبدالله السالم د.أمل الليثي أن الفعالية تهدف لنشر الوعي بالمواضيع التي تهم الفرد والمجتمع محليا وعالميا، وتنمية المهارات والقدرات التي تعزز الثقة بالنفس والعمل الجماعي باحترافية وتخدم الطلبة في مستقبلهم الأكاديمي، بالإضافة للمنافسة في الإبداع والابتكار في بيئة دراسية محفزة ومتطورة.
وفي ختام الفعالية، تم إعلان أسماء المشاركين بالمشاريع الفائزة وهم كالآتي:
٭ المركز الأول: رناد الحربي، سارة العتيبي، معالي العنزي، وفجر الزعبي.
٭ المركز الثاني: سدرة الباشا، شهد الهاملي، ومآثر المنصور.
٭ المركز الثالث: النايفة الهاجري، رفال الخضيري، رماس العنزي، حنان الفضلي، وغرام المطيري.
يذكر ان الفعالية تهدف إلى إعطاء فرصة لجميع طلاب البرنامج التحضيري لعرض مشاريعهم الجماعية لزملائهم الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية.

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