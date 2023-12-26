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وزير الخارجية العثور على جثتي المواطن والسعودي في الأنبار

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله إن السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت أمس الثلاثاء على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في الكويت، واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخرا. وأعرب العبدالله عن ألمه وحزنه بهذا الخبر المفزع، راجيا من الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب. وأكد العبد الله أن وزارة الخارجية تابعت وعلى مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن التنسيق جار حاليا مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية، مشيرا إلى أنه أوعز لسفارتنا في بغداد إلى متابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وأشاد العبدالله بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة. من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، امس، العثور على جثتين إحداهما لمواطن كويتي والثانية لسعودي في صحراء الأنبار، اثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم «داعش». وذكر بيان للخلية على موقع «اكس» أنه «اثر فقدان الاتصال بالكويتي فيصل المطيري والسعودي انور الظفيري اللذين دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد، وبتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة منه بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري بعد ان تعرضت مركبتهما إلى انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم داعش أدت الى احتراقها».
وشددت الخلية على ضرورة «التقيد بأحكام استحصال سمة الدخول ان كانت سياحية أو لأغراض الصيد، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء العراقي الخاص بالتنسيق حيال استحصال سمة الدخول الى الاراضي العراقية والتقيد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرار وموافقة مجلس الأمن الوطني والتوصيات الصادرة من وزارة الداخلية ذات العلاقة بشروط ومعايير سمة الدخول للصيد وآليات وسياقات التنقل وحماية الصيادين».

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