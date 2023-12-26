Wednesday, 27 December 2023 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفتوى تمنح البلدية ضوءا أخضر لتحصيل رسوم مظلات السيارات

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
منح رأي «الفتوى والتشريع» البلدية الضوء الأخضر في تحصيل رسوم مظلات مواقف السيارات.
جاء رأي «الفتوى» بناء على طلب من البلدية حول أحقيتها في فرض الرسوم بعد صدور قرار من المجلس البلدي في مايو الماضي بالموافقة على لائحة المظلات المتضمنة تحصيل رسم نصف دينار مقابل كل متر لإقامة المظلات تحصّل لمرة واحدة في مناطق السكن الخاص والجهات الحكومية والجهات الخاصة ومناطق السكن الاستثماري والصناعي والزراعي مع تحصيل رسم 5 دنانير عن كل متر مربع سنويا خارج حدود العقار للاستعمال التجاري. كما أوضح رأي «الفتوى» الحظر الوارد في القانون 79/1995 بعدم جواز زيادة الرسوم إلا بقانون لا ينطبق على الرسوم الجديدة التي تفرض أول مرة، الأمر الذي بموجبه يجوز للمجلس البلدي وفقا لقانون البلدية 33/2016 بفرض رسوم بلائحة تنظيم مظلات مواقف السيارات باعتبارها تعديلا للرسوم السابقة.

MENAFN26122023000130011022ID1107660086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث