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الكهرباء تبدأ استقبال طلبات إيصال التيار في خيطان السكني

12/26/2023 11:30:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باستقبال طلبات ايصال التيار الكهربائي بمشروع خيطان السكني في أجزاء من قطعة 2 لعدد 43 قسيمة.
وشملت القسائم التي سيتم ايصال التيار إليهــا مــن 184 إلى 189، والقسائم من 377 إلى 380، والقسائم من 411 إلى 414، ومن 446 إلى 452 والقسائم من 460 إلى 480 والقسيمة رقم 191.
في هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن عدد المحطات في مشروع الخيطان السكني 36 محطة تحويل ثانوية ذات أربع محولات كهربائية بقدرة 1250 كيلوفولت لكل محطة، مبينة أن الوزارة انتهت من أعمال تلك المحطات.
وبينت أنه من المقرر أن يتم تشغيل باقي المحطات في المنطقة وفقا للجدول الزمني الموضوع لها والذي ينتهي بتشغيل آخر محطتين في 24 ديسمبر 2024.
يذكر أن عقد ايصال التيار الكهربائي إلى المنطقة تم توقيعه في يناير 2023 وهو متعلق ببناء وتصنيع وتوريد وتركيب محطات التحويل الثانوية وتركيب ولحيم كيبلات ضغط متوسط وضغط منخفض في مشروع خيطان الجنوبي السكني.

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