هيئة الغذاء ومعهد الأبحاث وقعا عقد خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية

العتيبي: العمل سيشمل وضع سياسات المراقبة والتحاليل اللازمة للمواد الغذائية



حنان عبدالمعبود

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عقدا مع معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم بموجبه المعهد بتقديم خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية التابعة للهيئة، وقامت بتوقيع العقد عن الهيئة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام د.ريم الفليج وعن المعهد المدير العام بالتكليف د.مشعان العتيبي بحضور بعض المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وأكدت د.ريم الفليج أن توقيع العقد يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تشغيل مختبراتها وفقا لأحدث النظم والممارسات والمعايير الدولية ومواكبة التطور في مجال الفحوصات المخبرية، مشيرة إلى أن الهيئة وجدت في «الأبحاث» الشريك الوطني الأمثل باعتباره مرجعا علميا وبحثيا مهما في مجالات اختصاصاته ويمتلك الخبرة بالواقع الوطني مع الإلمام الواسع بالتطورات العلمية والتقنية على النطاق الدولي.

وأضافت: يستمر العقد لمدة 5 سنوات، ويختص بتقديم خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، ويتضمن العديد من البنود التي يقوم المعهد على ضوئها بتطوير الأعمال في المختبرات، والتي من أهمها توفير خبرات عالمية لتدريب الفنيين وتطوير قاعدة معلومات ونظم لسحب العينات الغذائية وإجراء التحاليل المبنية على مبدأ تقييم المخاطر وكذلك تطوير الأنظمة والإجراءات التحليلية بما يتماشى مع أحدث الأساليب القياسية الدولية لمواكبة التطور في مجال المختبرات، حيث تسعى الهيئة لحصول مختبراتها على الاعتماد العالمي للمختبرات ISO 17025:2017، معربة عن امتنانها لفريق العمل من الجانبين، وحيت جهودهم التي أثمرت توقيع هذا العقد، وعبرت عن اهتمام الهيئة بمواصلة الجهود كي تصبح هيئة رائدة في مجال سلامة الغذاء وأمنه وتعزيز تغذية المجتمع.

من جانبه، قال د.مشعان العتيبي إن توقيع العقد مع الهيئة يأتي في إطار دعم جهود الهيئة الساعية إلى ضمان استدامة سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع، لافتا إلى أن جهود المعهد في هذا الاتجاه بدأت قبل 10 سنوات تقريبا حينما تعاون المعهد مع البلدية في العديد من المشاريع البحثية، اشتملت على تقديم المعهد لمساعدات فنية لإنشاء مختبر مركزي لمراقبة الغذاء وتضمن ذلك قيام المعهد بتحديد مواصفات الأجهزة وبروتوكولات التحاليل، وإنشاء نظام قائم على المخاطر لعينات الغذاء وتحليلها، كما قام بتصميم المختبر المركزي لمراقبة الغذاء لإجراء تحاليل الغذاء والتأكد من توافقها مع معايير دول مجلس التعاون الخليجي والمعايير الدولية.

وبين العتيبي أنه بعد انتقال المختبر المركزي من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية التي تأسست عام 2013 وباشرت أعمالها في 2015 حرص المعهد على تقديم خدماته لتعزيز قدرات المختبر وتجهيزاته، ويأتي توقيع هذا العقد كثمرة للجهود المبذولة من الجانبين لتطوير التعاون.

وأشار إلى أن الباحثين والمتخصصين في المعهد في ضوء هذا العقد سيقومون بتقديم الاستشارات العلمية والفنية ذات العلاقة بتجهيزات المختبر وتشغيله، فضلا عن سياسات المراقبة والتحاليل اللازمة للحكم على مدى مطابقة المواد الغذائية - المستوردة منها والمحلية - للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل التصريح بتداولها.

ولفت إلى أن المعهد يمتلك خبرات وإمكانات مشهود بها تسهم في دعم الجهود الوطنية في مجالي الصناعات الغذائية وتطوير المختبرات، وقد ساهمت إنجازات المعهد وقدراته البشرية والفنية والتقنية في وضعه كمرجع علمي وتقني لقطاع الأغذية في البلاد، وقد عمل ضمن مشروع التحول الاستراتيجي 2010 - 2030 على تطوير مركزين للبيئة والعلوم الحياتية، والذي يقوم بتطوير استراتيجيات ومشاريع بحثية لإنتاج مستدام للغذاء وصناعاته والمساهمة في بلوغ الهدف العام لخطة الأمن الغذائي ورؤية كويت 2035.