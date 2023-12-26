بالفيديو مركز الصفا القرآني كرم 219 حافظا وحافظة من أبناء وبنات الكويت



د.الخميس: «الصفا الإنسانية» حرصت على احتضان الحفظة ورعايتهم والاهتمام بحلقات الإجازة والإسناد د.الجاسر: حافظ القرآن لابد له من تدبر معانيه والتخلق بأخلاقه وأن يظهر أثر حفظه في كل شؤون حياته

ليلى الشافعي

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع أن الجمعية وضعت نصب عينها أهمية الاعتناء بكتاب الله وحفظته داخل الكويت، معتبرا ذلك من أولوياتها وأنها ماضية من خلال مركز الصفا القرآني نحو تطوير البرامج القرآنية لتنويع المخرجات وحماية الشباب من التطرف وملء أوقاتهم بما يفيدهم في دينهم ودنياهم.

جاء ذلك خلال تكريم حفظة المركز والطلاب الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي تقام برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبإشراف وتنظيم من الأمانة العامة للأوقاف.

ولفت الشايع إلى أهمية رعاية حفظة كتاب الله وتنشئتهم النشأة الإيمانية في تلك المحاضن القرآنية، موضحا أن الجمعية تسعى من خلال مركز الصفا القرآني الى رعاية النشء والعمل على تخلقهم بالآداب الإسلامية والخلق القويم.

وأشار إلى أن «مركز الصفا القرآني» قد نجح بفضل في إجازة 7 حفاظ بالسند المتصل إلى النبي الكريم من خلال حلقات القراءة والإسناد، كما حصد 5 مراكز فائزة خلال هذا العام في مسابقة الكويت الكبرى، وقد شاركت الجمعية بعدد 85 حافظا من أبناء وبنات الكويت، حيث تم تكريم جميع المشاركين والمنتسبين لحلقات المركز وقد بلغ عدد المكرمين 219 حافظا وحافظة.

من جانبه، عبر د.عثمان الخميس عن سعادته بالاحتفـــاء بالفائزيــن والمشاركيــن فـي هــذه المسابقة القرآنية الفريدة، الذين تميزوا في هذا المجال المبارك، مبينا أن ذلك من نعم الله علينا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها»، فكيف إذا كان المرتل حافظا! وما أجمل أن تقرآ القرآن، وتقول سمعت من فلان عن فلان.

وأشار الخميس إلى أن «الصفا الإنسانية» قد حرصت على احتضان الحفظـــة ورعايتهــــم، والاهتمام بحلقات الإجازة والإسناد، حتى رأينا هذه المخرجات التي أثلجت الصدور في هذا الحفل القرآني الكبير.

من جانبه، قال د.بسام الشطي: ما أعظم أن نعلم أبناءنا القرآن الكريم ونصبر على ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن»، فيكفيك يا حافظ القرآن هذا الشرف، ويكفيكما أيها الوالدان هذه المنزلة الرفيعة.

من جهته، أكد د.مطلق الجاسر أن حافظ القرآن لابد له من تدبر معانيه والتخلق بأخلاقه، وأن يظهر أثر حفظه على أفعاله وتصرفاته في جميع شؤون حياته، مبينا أن من ثمرات تحفيظ القرآن صلاح الأبناء وبرهم بآبائهم.