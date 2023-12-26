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التموين تبت اليوم فى عروض توريد زيت الطعام لطرحه بـ40 جنيهًا للعبوة

12/26/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء ، العروض التي ستقدمها الشركات الراغبة في المشاركة في الممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد "والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024، حيث يتم طرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الاسعار ب 40 جنيها للعبوة 800 جرام



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين الداخلية قد اكد ان مخزون زيت الطعام يتجاوز 5.3 اشهر كما يوجد اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز داخل الأراضى المصرية تكفى أكثر من احتياجات المواطنين من الأرز، ايضا تعاقدات للحوم المجمدة على مدار عام وكذلك تعاقد على رؤوس المواشى لمدة 3 أشهر لطرح اللحوم الطازجة بجانب وجود مواشى بالمحاجر فى سفاجا وأبو سمبل، كما يوجد كميات كبيرة من زيت الطعام تتجاوز 5 أشهر، لافتا إلى أن رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات يؤى إلى انخفاض تكلفة النقل وبالتالى انخفاض سعر المنتج النهائى للمستهلك.




















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