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وزارة التعليم: 105 جنيهات تأمين التابلت تسدد بالرقم القومى للطالب

12/26/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لم يتم رفع قيمة تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، مشددة على أن الطالب يسدد 100 جنيه كتأمين التابلت و5 جنيهات رسوم لمكتب البريد، ومن ثم تصبح القيمة الإجمالية لتأمين التابلت 105 جنيهات فقط، يسددها الطالب فى مكتب البريد بالرقم القومى للطالب، حيث يتم إدخال الرقم القومى للطالب على السيستم تظهر بياناته بالكامل والمدرسة المقيد فيها ويتم طباعة نسخة من إيصال السداد وتسلم إلى المدرسة لاستكمال إجراءات تسليم التابلت.



وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، مضيفا أن الوزارة تسلمت الأجهزة وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ويتم تسليمها للطلاب.



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمى كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، خاصة أن الوزارة لا تطبع الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية، مشددا على أن هناك محتوى رقميا كبيرا يستطيع الطلاب تحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه فى إطار توفير مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب حتى لا يعتمد على مصدر واحد، موضحا أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف ومن ثم يحقق التعلم القائم على المتعة.












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