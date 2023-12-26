2 مليون شكرا.. متابعو قناة اليوم السابع على واتس اب يتجاوزون المليونين

MENAFN - Youm7) استمرارا لريادة "اليوم السابع" وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية والعربية، تخطى عدد المشتركين في قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب 2 مليون مشترك، بعد أقل من 5 أشهر من تدشين القناة على واتس آب، لتعد قناة اليوم السابع على واتس آب الأولى على مستوى امواقع الإخبارية في مصر والشرق الأوسط.

وتم إطلاق قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب في الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضى، لتقديم خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، وإتاحة جميع خدمات اليوم السابع للقراء لاستقبال الأخبار والمنتجات المتنوعة.وانطلقت قناة واتس اب اليوم السابع الجديدة، عبر اللينك التالي:

وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات اليوم السابع المتنوعة عبر خدمة واتس اب اليوم السابع، كما يدعو اليوم السابع متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.



