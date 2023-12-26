القوات الجوية الروسية تقصف مواقع للمسلحين فى إدلب السورية

(MENAFN
- Youm7) أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن القوات الجوية الروسية شنت ضربات فى محافظة إدلب السورية على مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في استهداف الجيش السورى.
وقال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، خلال مؤتمر صحفى: "في 25 ديسمبر نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية غارات في محافظة إدلب على مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في شن هجمات استفزازية على مواقع للقوات الحكومية السورية".
وأضاف كوليت أنه نتيجة الضربات تم تدمير مركزين للمراقبة ومستودعات للعتاد.
وكان المركز الروسى للمصالحة في سوريا أعلن قبل أسبوع عن توجيه ضربة جوية لمواقع المسلحين في إدلب، أدت إلى تدمير ورش لتجميع وتصليح الطائرات المسيرة والقضاء على ما لا يقل عن 10 مسلحين.
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