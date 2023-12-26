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القوات الجوية الروسية تقصف مواقع للمسلحين فى إدلب السورية

12/26/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن القوات الجوية الروسية شنت ضربات فى محافظة إدلب السورية على مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في استهداف الجيش السورى.

وقال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، خلال مؤتمر صحفى: "في 25 ديسمبر نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية غارات في محافظة إدلب على مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في شن هجمات استفزازية على مواقع للقوات الحكومية السورية".

وأضاف كوليت أنه نتيجة الضربات تم تدمير مركزين للمراقبة ومستودعات للعتاد.

وكان المركز الروسى للمصالحة في سوريا أعلن قبل أسبوع عن توجيه ضربة جوية لمواقع المسلحين في إدلب، أدت إلى تدمير ورش لتجميع وتصليح الطائرات المسيرة والقضاء على ما لا يقل عن 10 مسلحين.







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