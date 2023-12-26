مسلحون يفجرون خط أنابيب النفط فى شبوة بجنوب اليمن

MENAFN - Youm7) أفادت وسائل إعلامية أن مسلحين فجروا خط أنابيب نقل النفط الخام فى منطقة عسيلان بمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن مساء الثلاثاء، في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن مصادر محلية وسكانٍ قولهم إن "عملية التفجير تمت باستخدام عبوة ناسفة مما تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي أمكن رؤيتها على بعد عدة كيلومترات، ليتوقف الضخ من خط الأنابيب الذي يربط بين حقول منشأة صافر بمأرب وحقول جنة هنت النفطية في شبوة المجاورة".

وحسب "رويترز"، فإن هذا الحادث يأتي "بعد يوم من تفجير مسلحين من قبائل مأرب خط الأنابيب الرئيسى الذي ينقل النفط الخام من حقل ريدان إلى منشأة شركة صافر شرق مأرب، مما أدى إلى توقف الإنتاج من الحقل".

وقالت "رويترز" أن "هذا التصعيد جاء إثر تزايد التوتر بين السلطات المحلية والأمنية بمحافظة مأرب وأبناء القبائل الرافضين بشدة قرار السلطات زيادة أسعار الوقود في المحافظة الغنية بالنفط والغاز والتي تقل عن الأسعار في بقية المحافظات بأكثر من الثلثين".

وهذا في حين "تتعرض شبكة أنابيب نقل الخام في محافظتي شبوة ومأرب باستمرار لسلسلة تفجيرات وأعمال تخريب تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع الدامي المستمر منذ نحو تسع سنوات"، إذ أنه "كثيرا ما يشن رجال قبائل ومسلحون مثل هذه الهجمات على أنابيب النفط لممارسة ضغط على السلطات المحلية والحكومية للاستجابة لمطالب من بينها توفير وظائف أو نزاعات على الأرض أو الإفراج عن أقارب لهم في السجن".

ووفق الوكالة، توقف تصدير النفط منذ عام، بعد مهاجمة الحوثيين موانئ التصدير الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها في شرق البلاد، لكن حقول صافر استمرت في إنتاج كميات من البترول والديزل لتغطية الاحتياجات المحلية إلى جانب إنتاج غاز الطهي المنزلي.