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مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائى وتطورات الوضع فى الساحل

12/26/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) استقبل وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، بمقر الوزارة، وزير خارجية النيجر باكارى ياوو سانجارى، الذي حل بالجزائر في إطار زيارة عمل.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "أجرى الوزيران محادثات مطولة تركزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها".







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