مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائى وتطورات الوضع فى الساحل

مباحثات بين الجزائر والنيجر حول علاقات التعاون الثنائى وتطورات الوضع فى الساحل
التاريخ
12/26/2023 11:24:46 PM
(MENAFN
- Youm7) استقبل وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، بمقر الوزارة، وزير خارجية النيجر باكارى ياوو سانجارى، الذي حل بالجزائر في إطار زيارة عمل.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "أجرى الوزيران محادثات مطولة تركزت حول تقييم علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الطريق العابر للصحراء، لما له من دور في فك العزلة وتنمية منطقة الساحل برمتها".
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